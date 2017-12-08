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#マーケットアイ
2017年12月8日 / 01:51 / 1日前

イベントダイアリー

2 分で読む

［東京　８日　ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。

Friday, 08 December, 2017 ●海外分● ◇イベント マクロン仏大統領がインド訪問（１０日） Saturday, 09 December, 2017 ●海外分● 01:30 中国：ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Monday, 11 December, 2017 0850 １１月マネーストック（日銀） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 ●海外分● ◇イベント 18:00 米財務省３年・１０年債入札 ◇決算予定 ◇休場 Tuesday, 12 December, 2017 0850 １１月企業物価指数（日銀） 1030 日本：５年利付国債の入札発行 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 1245 日本：５年利付国債の入札結果 1330 日本：10月第3次産業活動指数 1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1700 枝野立憲民主党代表インタビュー ●海外分● ◇イベント 米アラバマ州上院補欠選挙 米連邦公開市場委員会（１３日まで） 18:00 米財務省３０年債入札 22:15　ロウ豪中銀総裁が講演

◇決算予定 ◇休場 Wednesday, 13 December, 2017 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 ●海外分● ◇イベント 19:00 米連邦公開市場委員会（声明発表） 19:30 米ＦＲＢ議長が会見 ◇決算予定 ◇休場 Thursday, 14 December, 2017 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 日本：２０年利付国債の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：２０年利付国債の入札結果 1515 日本：２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 08:00 フィリピン：中銀金利発表 08:30 スイス：中銀金利発表 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） 12:00 英金融政策委員会の議事要旨 12:00 トルコ：中銀金利発表 12:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） 13:30 ＥＣＢ記者会見 16:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札条件 17:40 カナダ中銀のポロズ総裁が講演後に会見 ＥＵ首脳会議（１５日まで） ◇決算予定 ◇休場 Friday, 15 December, 2017 0850 １２月日銀短観 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 ●海外分● ◇イベント ◇決算予定 ◇休場 Sunday, 17 December, 2017

チリ大統領選決選投票 Tuesday, 19 December, 2017 ●海外分● ◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事要旨 18:10　カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が質疑応答に参加

◇決算予定 ◇休場 Thursday, 21 December, 2017 1530 日本取引所グループ　清田ＣＥＯ　定例会見 ●海外分● ◇イベント 16:00 米財務省変動金利２年債入札条件 16:00 米財務省２年・５年・７年債入札条件 18:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札 カタルーニャ州議会選挙 ◇決算予定 ◇休場

＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。

＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。

＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。

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