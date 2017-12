UPDATE 1-アジア通貨動向（8日）＝総じてやや軟調、米つなぎ予算承認受けたドル高で

(内容を更新しました) [8日 ロイター] - アジア新興国通貨は総じて横ばいかやや軟調。米議会でつなぎ予算が承認され たことを受け、税制改革法案可決への楽観的な見方が強まりドルが上昇した。 ユナイテッド・オーバーシーズ銀行(シンガポール)の外国為替ストラテジストは「ホリデーシーズン の流動性低下で、ドルは季節的な流動性逼迫(ひっぱく)が見込まれる。これによりアジア通貨は軟化する だろう」と指摘した。 投資家はこの日発表される米雇用統計に注目している。 また、12─13日の米連邦公開市場委員会(FOMC)での利上げが織り込まれる中、2018年に あと何回利上げが実施されるのかについても関心が集まっている。 中国人民元とタイバーツがともに1%安とアジア通貨の下げを主導。ただ、バーツは週間で は6週間ぶりに上昇する見込み。 この日発表された11月中国貿易統計では輸出と輸入の伸びが予想外に加速したものの、人民元は動意 薄。 元は週間では横ばいになる見通し。 シンガポールドル、マレーシアリンギ、インドネシアルピアはいずれも横ばい。フィリピンペソは0. 3%高、インドルピーは0.1%高。 0506GMT(日本時間午後2時06分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値 。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.35 113.08 -0.24 Sing dlr 1.3520 1.3514 -0.04 Taiwan dlr 30.014 30.025 +0.04 Korean won 1093 1093.5 +0.01 Baht 32.640 32.62 -0.06 Peso 50.520 50.65 +0.26 Rupiah 13552 13550 -0.01 Rupee 64.49 64.57 +0.12 Ringgit 4.085 4.086 +0.02 Yuan 6.618 6.6140 -0.07 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 113.35 117.07 +3.28 Sing dlr 1.3520 1.4490 +7.17 Taiwan dlr 30.014 32.279 +7.55 Korean won 1093 1207.70 +10.45 Baht 32.640 35.80 +9.68 Peso 50.520 49.72 -1.58 Rupiah 13552 13470 -0.61 Rupee 64.493 67.92 +5.31 Ringgit 4.085 4.4845 +9.78 Yuan 6.618 6.9467 +4.96 (