UPDATE 1-アジア通貨動向（11日）＝大半が小幅高、ドル下落

(情報を更新しました) [11日 ロイター] - アジア通貨は大半が小幅高。米雇用統計で賃金に関するデ ータが失望を誘う内容となり来年の米利上げペースに対する疑問が広がり、ドルが下落し ている。 米労働省が8日発表した11月の雇用統計は、非農業部門の就業者数が前月から22 万8000人増と、予想を上回った。一方、1時間当たりの平均賃金は前月から5セント (0.2%)増えた。 みずほ銀行はリポートで、賃金の弱い伸びを受け、米連邦準備理事会(FRB)が利 上げペースの速さに引き続き慎重に対応するとの見方を示した。 フィリピンペソがアジア通貨の上昇を主導し、0.25%超上昇。フィッ チがフィリピンの長期信用格付けを引き上げたことがペソを支援している。 インドルピーは小幅高。マレーシアリンギと韓国ウォンも 上昇している。 OANDAのアジア取引部門責任者スティーブン・イネス氏は、アジア通貨の中でリ ンギに最もポジティブな見方を示していると述べた。「1月には利上げが行われると確信 しており、これはリンギにとって好材料となる。また、マレーシア政府と中銀は通貨高を 望ましいと考えているだろう」とした。 リンギはここ約1カ月でドルに対して3%超上昇している。 中国が8日に発表した貿易統計が力強い内容となったことも、アジア通貨を押し上げ ている。11月のドル建て輸出は前年比12.3%増と、市場予想の5.0%増を上回り 、今年3月以来8カ月ぶりの大幅増となった。輸入は17.7%増と、同様に予想の11 .3%を大きく上回る伸びを示した。 0556GMT(日本時間午後2時56分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。タイ市場は祝日のため休場。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.54 113.48 -0.05 Sing dlr 1.3513 1.3520 +0.05 Taiwan dlr 30.009 30.015 +0.02 Korean won 1092 1093.3 +0.11 Baht* 32.666 32.666 +0.00 Peso 50.355 50.5 +0.29 Rupiah 13542 13545 +0.02 Rupee 64.36 64.45 +0.14 Ringgit 4.075 4.087 +0.29 Yuan 6.616 6.6240 +0.12 *Closed for market holiday Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 113.54 117.07 +3.11 Sing dlr 1.3513 1.4490 +7.23 Taiwan dlr 30.009 32.279 +7.56 Korean won 1092 1207.70 +10.59 Baht 32.666 35.80 +9.59 Peso 50.355 49.72 -1.26 Rupiah 13542 13470 -0.53 Rupee 64.355 67.92 +5.54 Ringgit 4.075 4.4845 +10.05 Yuan 6.616 6.9467 +4.99 (覧ください)