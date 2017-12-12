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UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（12日）＝4本、48億1907万円
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#投資信託
2017年12月12日 / 01:30 / 1日前

UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（12日）＝4本、48億1907万円

1 分で読む

 (設定額を追加します)
注）手数料は上限。税込み。単位は％。
    信託報酬は純資産総額に対する年率。税込み。単位は％。当該ファンドの信託
報酬のほか、当該ファンドが投資対象とするファンドに関する信託報酬その他がか
かる場合があります。        
  
 ファンド名        パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド
                   ２０１７－１２（限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条
                   項付）
 運用会社          パインブリッジ
 設定上限額        500億円
 設定額            47億7907万円              
 分類              追加型／海外／債券
 手数料            3.24
 信託報酬          1.4364
 販売会社          宮崎銀、百五証、ワイエム証
                   
 設定日            12月12日
 ファンド名        ＧＳビッグデータ・ストラテジー（エマージング株）
 運用会社          ゴールドマン
 設定上限額        1000万円
 設定額            1000万円              
 分類              追加型／海外／株式
 手数料            3.24
 信託報酬          1.539
 販売会社          三菱ＵＦＪ信託
                   
 設定日            12月12日
 ファンド名        ＧＳビッグデータ・ストラテジー（欧州株）Ａコース（為替
                   ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）
 運用会社          ゴールドマン
 設定上限額        Aｺｰｽ 2000万円／Bｺｰｽ 1000万円
 設定額            Aｺｰｽ 2000万円／Bｺｰｽ 1000万円
 分類              追加型／海外／株式
 手数料            3.24
 信託報酬          1.323
 販売会社          三菱ＵＦＪ信託

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