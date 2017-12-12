UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（12日）＝4本、48億1907万円

(設定額を追加します) 注）手数料は上限。税込み。単位は％。 信託報酬は純資産総額に対する年率。税込み。単位は％。当該ファンドの信託 報酬のほか、当該ファンドが投資対象とするファンドに関する信託報酬その他がか かる場合があります。 ファンド名 パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド ２０１７－１２（限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条 項付） 運用会社 パインブリッジ 設定上限額 500億円 設定額 47億7907万円 分類 追加型／海外／債券 手数料 3.24 信託報酬 1.4364 販売会社 宮崎銀、百五証、ワイエム証 設定日 12月12日 ファンド名 ＧＳビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） 運用会社 ゴールドマン 設定上限額 1000万円 設定額 1000万円 分類 追加型／海外／株式 手数料 3.24 信託報酬 1.539 販売会社 三菱ＵＦＪ信託 設定日 12月12日 ファンド名 ＧＳビッグデータ・ストラテジー（欧州株）Ａコース（為替 ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし） 運用会社 ゴールドマン 設定上限額 Aｺｰｽ 2000万円／Bｺｰｽ 1000万円 設定額 Aｺｰｽ 2000万円／Bｺｰｽ 1000万円 分類 追加型／海外／株式 手数料 3.24 信託報酬 1.323 販売会社 三菱ＵＦＪ信託