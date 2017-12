UPDATE 1-アジア通貨動向（12日）＝大半が下落、ＦＯＭＣ前に警戒感

(内容を更新しました) [12日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興国通貨が 対米ドルで下落した。米連邦公開市場委員会(FOMC)を前に、投資家 の警戒感が広がっている。 主要6通貨に対するドル指数は0.07%高の93.932で 推移した。 みずほ銀行の為替ストラテジスト、Chang Wei Liang氏は「アジア通 貨のボラティリティーは比較的小さい」と指摘。「市場はFOMCを前に 様子見モードだ」と述べた。 フィリピンペソは約0.25%安。この日発表された10 月の貿易統計では貿易赤字が過去最大の28億4000万ドルとなった。 タイバーツとウォンは上昇した。 タイ中銀はこの日、国内企業への影響を緩和するため、今年に入りバ ーツ高抑制に向けた介入を行ったと明らかにした。バーツは年初から10 %高と、アジアで3番目に大幅な上昇となった。 Chang Wei Liang氏は、FRBが2018年に3回の利上げというド ット・プロット(今後の政策金利の推移を点で示したグラフ)を維持する 場合、米ドルはアジア通貨に対し上昇する可能性があると予想。「ただ同 時に、大幅上昇にはならないだろう。中国の貿易統計などアジアの指標が 依然として強いためで、これは世界貿易の回復の継続した安定ぶりを示唆 している」と述べた。 11日、インドネシア、マレーシア、タイの中銀は米ドルへの依存度 を減らすため、現地通貨による直接決済の増加を目指した枠組みを設立し た。 インドルピーは0.2%安。ロイター調査によると、12日 に発表される同国の11月消費者物価指数(CPI)前年比上昇率は、1 年1カ月ぶり高水準になる見込み。 0617GMT(日本時間午後3時17分)現在のアジア新興国通貨 の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガ ポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0617 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.45 113.55 +0.09 Sing dlr 1.3511 1.3513 +0.01 Taiwan dlr 30.022 30.018 -0.01 Korean won 1091 1092.3 +0.15 Baht 32.590 32.666 +0.23 Peso 50.440 50.36 -0.16 Rupiah 13552 13550 -0.01 Rupee 64.49 64.36 -0.19 Ringgit 4.078 4.075 -0.07 Yuan 6.621 6.6185 -0.04 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 113.45 117.07 +3.19 Sing dlr 1.3511 1.4490 +7.25 Taiwan dlr 30.022 32.279 +7.52 Korean won 1091 1207.70 +10.73 Baht 32.590 35.80 +9.85 Peso 50.440 49.72 -1.43 Rupiah 13552 13470 -0.61 Rupee 64.485 67.92 +5.33 Ringgit 4.078 4.4845 +9.97 Yuan 6.621 6.9467 +4.92 (メニューからご覧ください)