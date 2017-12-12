FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債利回り上昇、ＰＰＩ上振れで
Sections
編集長のおすすめ
米アラバマ州上院補選､民主党候補が勝利 政権に打撃
トップニュース
米アラバマ州上院補選､民主党候補が勝利 政権に打撃
ロイター読者が選ぶ「2017年の10大ニュース」
ワールド
ロイター読者が選ぶ「2017年の10大ニュース」
次の｢破壊者｣追うＥＴＦが市場を席巻
経済・産業
次の｢破壊者｣追うＥＴＦが市場を席巻
写真Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#マーケットアイ
2017年12月12日 / 22:09 / 13時間前更新

UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債利回り上昇、ＰＰＩ上振れで

2 分で読む

 (表のレートを更新しました)
    ［ニューヨーク　１２日　ロイター］ -   
  ３０年債（指標銘      17時05分   99*16.00   2.7746%             
              柄）                                     
                    前営業日終値   99*18.00   2.7720%                
 1０年債（指標銘柄      16時49分   98*21.00   2.4029%             
                ）                                     
                    前営業日終値   98*26.00   2.3850%                
  ５年債（指標銘柄      17時04分   99*06.25   2.1718%            
                ）                                     
                    前営業日終値   99*08.50   2.1570%                
  ２年債（指標銘柄      16時51分   99*27.00   1.8312%            
                ）                                     
                    前営業日終値   99*27.50   1.8230%                
                           清算値     前日終値  コード
 Ｔボンド先物3月限      152*21.00    153*01.00         
 Ｔノート先物3月限      124*04.00    124*08.50         
    
    米金融・債券市場では国債価格が下落。２年債利回りは約９年ぶりの高水準となった
。１１月の卸売物価指数（ＰＰＩ）指数が前年比で約６年ぶりの高い伸びを記録するなか
、利回りは高値圏に上昇した。ただ１２０億ドルの３０年債入札に底堅い引き合いがみら
れたことで、利回りはその後押し戻された。
    連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）はこの日から２日間の日程で開かれ、翌１３日には
フェデラル・ファンド（ＦＦ）金利の誘導目標を１．２５－１．５０％に引き上げると予
想される。
    １１月のＰＰＩは前月比０．４％上昇し、市場予想の０．３％上昇を上回った。前年
同月比では３．１％上昇し、２０１２年１月以来、５年１０カ月ぶりの大幅な伸びとなっ
た。市場予想は２．９％上昇だった。
    市場では翌１３日に発表される１１月の消費者物価指数（ＣＰＩ）統計に注目が集ま
っており、前月比０．４％、前年比２．２％の伸びが見込まれている。物価の堅調な伸び
が確認されれば、連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利上げペースも速まる可能性があり「来年
の利上げ回数を巡って疑問を呈することになる」（キャンター・フィッツジェラルドのジ
ャスティン・レデラー氏）。    
    １０年債利回りは２．４０７％、前日からは２．２ベーシスポイント（
ｂｐ）上昇。３０年債利回りは２．７８７％と１．５ｂｐ上昇した。２年債
US2YT=RR利回りは一時２００８年１０月以来の水準となる１．８４７％に上昇し、その
後は０．８ｂｐ高の１．８３１％で推移した。
    
＜ドル・スワップ・スプレッド＞
                                  Last (bps)        Net Change (bps)
 U.S. 2-year dollar swap spread   19.50             0.50
 U.S. 3-year dollar swap spread   16.75             -0.75
 U.S. 5-year dollar swap spread   6.00              0.00
 U.S. 10-year dollar swap spread  1.00              0.00
 U.S. 30-year dollar swap spread  -19.75            0.25
 
    
 (い)

私たちの行動規範：トムソン・ロイター「信頼の原則」
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

国内株式関連の情報は約20分遅れ、海外株式関連の情報は15分以上の遅れで表示しています。為替情報は10分ごとに更新されており、約10分前の相場を表示しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。本件情報を無断で再配信することは禁じられております。

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.