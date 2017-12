UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債利回り上昇、ＰＰＩ上振れで

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 12日 ロイター] - 30年債(指標銘 17時05分 99*16.00 2.7746% 柄) 前営業日終値 99*18.00 2.7720% 10年債(指標銘柄 16時49分 98*21.00 2.4029% ) 前営業日終値 98*26.00 2.3850% 5年債(指標銘柄 17時04分 99*06.25 2.1718% ) 前営業日終値 99*08.50 2.1570% 2年債(指標銘柄 16時51分 99*27.00 1.8312% ) 前営業日終値 99*27.50 1.8230% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 152*21.00 153*01.00 Tノート先物3月限 124*04.00 124*08.50 米金融・債券市場では国債価格が下落。2年債利回りは約9年ぶりの高水準となった 。11月の卸売物価指数(PPI)指数が前年比で約6年ぶりの高い伸びを記録するなか 、利回りは高値圏に上昇した。ただ120億ドルの30年債入札に底堅い引き合いがみら れたことで、利回りはその後押し戻された。 連邦公開市場委員会(FOMC)はこの日から2日間の日程で開かれ、翌13日には フェデラル・ファンド(FF)金利の誘導目標を1.25-1.50%に引き上げると予 想される。 11月のPPIは前月比0.4%上昇し、市場予想の0.3%上昇を上回った。前年 同月比では3.1%上昇し、2012年1月以来、5年10カ月ぶりの大幅な伸びとなっ た。市場予想は2.9%上昇だった。 市場では翌13日に発表される11月の消費者物価指数(CPI)統計に注目が集ま っており、前月比0.4%、前年比2.2%の伸びが見込まれている。物価の堅調な伸び が確認されれば、連邦準備理事会(FRB)の利上げペースも速まる可能性があり「来年 の利上げ回数を巡って疑問を呈することになる」(キャンター・フィッツジェラルドのジ ャスティン・レデラー氏)。 10年債利回りは2.407%、前日からは2.2ベーシスポイント( bp)上昇。30年債利回りは2.787%と1.5bp上昇した。2年債 US2YT=RR利回りは一時2008年10月以来の水準となる1.847%に上昇し、その 後は0.8bp高の1.831%で推移した。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 19.50 0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 16.75 -0.75 U.S. 5-year dollar swap spread 6.00 0.00 U.S. 10-year dollar swap spread 1.00 0.00 U.S. 30-year dollar swap spread -19.75 0.25 (い)