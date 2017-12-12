UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債利回り上昇、ＰＰＩ上振れで

(表のレートを更新しました) ［ニューヨーク １２日 ロイター］ - ３０年債（指標銘 17時05分 99*16.00 2.7746% 柄） 前営業日終値 99*18.00 2.7720% 1０年債（指標銘柄 16時49分 98*21.00 2.4029% ） 前営業日終値 98*26.00 2.3850% ５年債（指標銘柄 17時04分 99*06.25 2.1718% ） 前営業日終値 99*08.50 2.1570% ２年債（指標銘柄 16時51分 99*27.00 1.8312% ） 前営業日終値 99*27.50 1.8230% 清算値 前日終値 コード Ｔボンド先物3月限 152*21.00 153*01.00 Ｔノート先物3月限 124*04.00 124*08.50 米金融・債券市場では国債価格が下落。２年債利回りは約９年ぶりの高水準となった 。１１月の卸売物価指数（ＰＰＩ）指数が前年比で約６年ぶりの高い伸びを記録するなか 、利回りは高値圏に上昇した。ただ１２０億ドルの３０年債入札に底堅い引き合いがみら れたことで、利回りはその後押し戻された。 連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）はこの日から２日間の日程で開かれ、翌１３日には フェデラル・ファンド（ＦＦ）金利の誘導目標を１．２５－１．５０％に引き上げると予 想される。 １１月のＰＰＩは前月比０．４％上昇し、市場予想の０．３％上昇を上回った。前年 同月比では３．１％上昇し、２０１２年１月以来、５年１０カ月ぶりの大幅な伸びとなっ た。市場予想は２．９％上昇だった。 市場では翌１３日に発表される１１月の消費者物価指数（ＣＰＩ）統計に注目が集ま っており、前月比０．４％、前年比２．２％の伸びが見込まれている。物価の堅調な伸び が確認されれば、連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利上げペースも速まる可能性があり「来年 の利上げ回数を巡って疑問を呈することになる」（キャンター・フィッツジェラルドのジ ャスティン・レデラー氏）。 １０年債利回りは２．４０７％、前日からは２．２ベーシスポイント（ ｂｐ）上昇。３０年債利回りは２．７８７％と１．５ｂｐ上昇した。２年債 US2YT=RR利回りは一時２００８年１０月以来の水準となる１．８４７％に上昇し、その 後は０．８ｂｐ高の１．８３１％で推移した。 ＜ドル・スワップ・スプレッド＞ Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 19.50 0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 16.75 -0.75 U.S. 5-year dollar swap spread 6.00 0.00 U.S. 10-year dollar swap spread 1.00 0.00 U.S. 30-year dollar swap spread -19.75 0.25 (い)