14日の国内・海外経済指標と行事予定

(１２月１４日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 0930 １２月製造業ＰＭＩ 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 ２０年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ２０年利付国債の入札結果 1300 １１月マンション発売（不動産経研） 1330 １０月鉱工業生産確報（経産省） 1500 全銀協会長会見 1515 ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果 新規上場 アルヒ が東証１部に（公開価格1300円） 新規上場 エル・ティー・エス がマザーズに（公開価格680円） 市場変更 キャリアインデックス が東証１部に マザーズから ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １２月１４日（木） 00:30 豪：雇用統計（連邦統計局） Nov 02:00 中国：鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） Nov 07:45 仏：消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Nov 08:00 南ア：経常収支 Q3 08:00 仏：総合ＰＭＩ速報値 Dec 08:00 仏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Dec 08:00 仏：製造業ＰＭＩ速報値 Dec 08:30 独：総合ＰＭＩ速報値 Dec 08:30 独：サービス部門ＰＭＩ速報値 Dec 08:30 独：製造業ＰＭＩ速報値 Dec 09:00 ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Dec 09:00 ユーロ圏：製造業ＰＭＩ速報値 Dec 09:00 ユーロ圏：総合ＰＭＩ速報値 Dec 09:30 英：小売売上高（国立統計局） Nov 13:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:30 米：小売売上高（商務省） Nov 13:30 米：輸出入物価（労働省） Nov 14:45 米：サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Dec 14:45 米：総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Dec ◇イベント 08:00 フィリピン：中銀金利発表 08:30 スイス：中銀金利発表 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Dec 12:00 英金融政策委員会の議事要旨 Dec 12:00 トルコ：中銀金利発表 12:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Dec 13:30 ＥＣＢ記者会見 16:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札条件 17:40 カナダ中銀のポロズ総裁が講演後に会見 ＥＵ首脳会議（１５日まで） 日英防衛相会談（ロンドン） 日英外務・防衛担当閣僚会合（２プラス２） ◇決算予定 AMC ORCL.N Oracle Corp Q2 2018 AMC ADBE.O Adobe Systems Inc Q4 2017 21:15 COST.O Costco Wholesale Corp Q1 2018