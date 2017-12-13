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14日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
December 13, 2017 / 6:12 AM / 21 hours ago更新

14日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

 (１２月１４日)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
0850　対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）
0930　１２月製造業ＰＭＩ
1020　国庫短期証券の入札発行
1030　２０年利付国債の入札発行
1235　国庫短期証券の入札結果
1245　２０年利付国債の入札結果
1300　１１月マンション発売（不動産経研）
1330　１０月鉱工業生産確報（経産省）
1500　全銀協会長会見
1515　２０年利付国債の第II非価格競争入札結果
    
    新規上場　アルヒ        が東証１部に（公開価格1300円）
    新規上場　エル・ティー・エス        がマザーズに（公開価格680円）
    市場変更　キャリアインデックス        が東証１部に　マザーズから
　
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）       
    
１２月１４日（木）
00:30    豪：雇用統計（連邦統計局） Nov                
02:00    中国：鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） Nov           
07:45    仏：消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Nov             
08:00    南ア：経常収支 Q3             
08:00    仏：総合ＰＭＩ速報値 Dec             
08:00    仏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Dec             
08:00    仏：製造業ＰＭＩ速報値 Dec             
08:30    独：総合ＰＭＩ速報値 Dec             
08:30    独：サービス部門ＰＭＩ速報値 Dec             
08:30    独：製造業ＰＭＩ速報値 Dec             
09:00    ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Dec             
09:00    ユーロ圏：製造業ＰＭＩ速報値 Dec             
09:00    ユーロ圏：総合ＰＭＩ速報値 Dec             
09:30    英：小売売上高（国立統計局） Nov            
13:30    米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e            
13:30    米：小売売上高（商務省） Nov            
13:30    米：輸出入物価（労働省） Nov            
14:45    米：サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Dec             
14:45    米：総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Dec                 
    
◇イベント
08:00    フィリピン：中銀金利発表              
08:30    スイス：中銀金利発表              
12:00    英中銀金融政策委員会（金利発表） Dec             
12:00    英金融政策委員会の議事要旨 Dec             
12:00    トルコ：中銀金利発表             
12:45    ＥＣＢ理事会（金利発表） Dec             
13:30    ＥＣＢ記者会見
16:00    米財務省インフレ指数連動５年債入札条件
17:40    カナダ中銀のポロズ総裁が講演後に会見
ＥＵ首脳会議（１５日まで）
日英防衛相会談（ロンドン）
日英外務・防衛担当閣僚会合（２プラス２）
        
◇決算予定    
AMC    ORCL.N    Oracle Corp    Q2 2018 
AMC    ADBE.O    Adobe Systems Inc    Q4 2017 
21:15    COST.O    Costco Wholesale Corp    Q1 2018

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