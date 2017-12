UPDATE 1-アジア通貨動向（13日）＝インドルピーが下落、ＦＯＭＣ待ちで動意薄

(内容を更新しました) [13日 ロイター] - アジア通貨市場ではインドルピーが約0. 25%安。11月の消費者物価指数(CPI)が予想を上回る上昇となっ たにもかかわらず、売られた。 他の通貨はほぼ横ばい。この後、米連邦準備理事会(FRB)が利上 げを発表するとみられており、投資家は新たなポジション構築に慎重にな っている。 主要6通貨に対するドル指数は0.2%安の93.948。1 2日に投票が実施された米アラバマ州の連邦上院補選では、民主党のダグ ・ジョーンズ候補が共和党のロイ・ムーア候補に勝利した。 ただ、アジア通貨市場の参加者にとって焦点は米連邦公開市場委員会 (FOMC)だという。メイバンクの外為ストラテジスト、クリストファ ー・ウォン氏は「市場はハト派的な利上げを見込んでいるようだ」と述べ た。 インドでは、価格上昇圧力の拡大により2018年の利上げ圧力が高 まるとアナリストらはみている。11月のCPIは前年比4 .88%上昇し、10月の3.58%から加速して1年3カ月ぶりの高い 伸びとなった。準備銀行(中央銀行)が中期目標とする4%を超え、ロイ ターがまとめたアナリスト予想の4.20%も上回った。 インドネシアルピアは1カ月半ぶり安値。原油価格の上昇や 資金流出が背景。外国人投資家は今月、これまでに約2億5000万米ド ル相当のインドネシア株を売却した。 同国中銀はFRBの後に政策金利を発表する予定で、据え置きが見込 まれている。 台湾ドルも小幅安。他の通貨はほぼ横ばい。 FRBは1900GMT(日本時間14日午前4時)に政策金利を発 表。イエレン議長の会見は1930GMTから開始する予定。 三菱東京UFJ銀行(シンガポール)のLeong Sook Mei氏はリポート で「12月の日本を除くアジア通貨市場では、引き続き利食い売りがみら れるだろう」と述べた。 0534GMT(日本時間午後2時34分)現在のアジア新興国通貨 の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガ ポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0534 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.27 113.53 +0.23 Sing dlr 1.3513 1.3519 +0.04 Taiwan dlr 30.023 30.018 -0.02 Korean won 1091 1092.4 +0.15 Baht 32.560 32.58 +0.06 Peso 50.470 50.51 +0.08 Rupiah 13584 13567 -0.13 Rupee 64.44 64.40 -0.06 Ringgit 4.074 4.077 +0.07 Yuan 6.618 6.6215 +0.05 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 113.27 117.07 +3.35 Sing dlr 1.3513 1.4490 +7.23 Taiwan dlr 30.023 32.279 +7.51 Korean won 1091 1207.70 +10.72 Baht 32.560 35.80 +9.95 Peso 50.470 49.72 -1.49 Rupiah 13584 13470 -0.84 Rupee 64.440 67.92 +5.40 Ringgit 4.074 4.4845 +10.08 Yuan 6.618 6.9467 +4.97 (メニューからご覧ください)