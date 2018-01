UPDATE 1-アジア通貨動向（15日）＝人民元主導で上昇、リスク志向の高まりで

(内容を更新しました) [15日 ロイター] - アジア新興国通貨は堅調。ドル指数が3年ぶりの低 水準を付ける中、中国人民元主導で値上がりしている。 人民元は、ドイツ連銀(中央銀行)が同通貨を外貨準備に組み入れると明らかにした ことを受けて上昇した。世界的なリスク志向の高まりやコモディティー(商品)価格の上 昇も、域内通貨の地合いを押し上げている。 ドルは、欧州中央銀行(ECB)が緩和措置の縮小を準備しているとの見方からここ 数日で大幅に下落した。 中国人民元はこの日、対ドルで約2年ぶりの高値に上昇。外貨準備組み入 れに関するドイツ連銀の発表や企業のドル売りに加え、18日に発表の2017年第4・ 四半期国内総生産(GDP)伸び率が少なくとも6.7%を記録するとの楽観的な見方も 支援材料となっている。 OANDAのアジア太平洋地域トレーディング責任者スティーブン・イネス氏は、人 民元の上昇がアジア通貨にプラスの影響を与えていると指摘した。 マレーシアリンギは原油高を背景に0.25%超上昇。 タイバーツも、海外資金の流入に支援されて上昇している。バーツは今年2 %超値上がりしており、域内通貨の中で2番目にパフォーマンスが良好な通貨となってい る。 東京三菱UFJ銀行のリポートによると、バーツ高の主な要因は債券市場への約23 億ドルの資金流入で、この流入額は昨年12月全体の12億ドルをすでに上回っている。 インドネシアルピアは0525GMT時点で0.19%高。 0534GMT(日本時間午後2時34分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.620 111.03 +0.37 Sing dlr 1.321 1.3251 +0.34 Taiwan dlr 29.524 29.600 +0.26 Korean won 1061.200 1064.8 +0.34 Baht 31.900 31.96 +0.19 Peso 50.335 50.4 +0.13 Rupiah 13325.000 13350 +0.19 Rupee 63.360 63.63 +0.43 Ringgit 3.953 3.97 +0.43 Yuan 6.423 6.4665 +0.67 Change so far in 2018 Currency Latest bid End 2017 Pct Move Japan yen 110.620 112.67 +1.85 Sing dlr 1.321 1.3373 +1.26 Taiwan dlr 29.524 29.848 +1.10 Korean won 1061.200 1070.50 +0.88 Baht 31.900 32.58 +2.13 Peso 50.335 49.93 -0.80 Rupiah 13325.000 13565 +1.80 Rupee 63.360 63.87 +0.80 Ringgit 3.953 4.0440 +2.30 Yuan 6.423 6.5069 +1.30 (覧ください)