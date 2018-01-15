16日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １２月企業物価指数（日銀） 1000 閣議、閣議後会見 1000 ビール大手５社 ２０１７年課税出荷数量 1030 ５年利付国債の入札発行 1245 ５年利付国債の入札結果 1330 １１月第３次産業活動指数（経産省） 1400 経団連「経営労働政策特別委員会報告」について会見 1515 ５年利付国債の第II非価格競争入札結果 1600 １２月訪日外国人客数（日本政府観光局） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １６日（火） 07:00 独：消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Dec 07:00 独：卸売物価指数（連邦統計庁） Dec 09:30 英：消費者物価指数（国立統計局） Dec 09:30 英：生産者物価指数（国立統計局） Dec 13:30 米：ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Jan ◇決算予定 シティグループ