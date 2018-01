UPDATE 1-アジア通貨動向（16日）＝軟調、これまでの上昇受け警戒姿勢

(内容を更新しました) [16日 ロイター] - アジア通貨は軟調。今年に入ってから軒並み急伸している ことから、投資家は警戒姿勢をやや強めた。 みずほ銀行の為替ストラテジスト、Chang Wei Liang氏は「アジア通貨は昨日の大幅 高を受けて値固め局面にあると思う。短期的にドル/アジア通貨のダウンサイドは続きそ うだ。これはポジティブな成長環境を部分的に反映している」と述べた。堅調なユーロ/ ドル相場もアジア通貨に対する追い風になっているという。 RSIといったテクニカル指標によると、インドネシアルピア、台湾ドルT WD=TP、マレーシアリンギ、タイバーツ、シンガポールドルは買わ れ過ぎ。 タイバーツと韓国ウォンが下落。半面、原油高がマレーシアリンギを下支 えしている。 インドルピーは0.31%安の1ドル=63.683ルピー。このところの 原油高を受けた。インドはアジア域内で中国に次ぐ石油輸入国。 インド商工省が15日発表した2017年12月の貿易収支は、赤字が148億80 00万ドルと3年超ぶりの大きさに拡大した。 0448GMT(日本時間午後1時48分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.850 110.52 -0.30 Sing dlr 1.322 1.3207 -0.08 Taiwan dlr 29.544 29.542 -0.01 Korean won 1063.700 1062.7 -0.09 Baht 31.903 31.89 -0.04 Peso 50.435 50.37 -0.13 Rupiah 13334.00 13334.00 0.00 Rupee 63.660 63.49 -0.27 Ringgit 3.954 3.954 +0.00 Yuan 6.440 6.4363 -0.06 Change so far in 2018 Currency Latest bid End 2017 Pct Move Japan yen 110.850 112.67 +1.64 Sing dlr 1.322 1.3373 +1.17 Taiwan dlr 29.544 29.848 +1.03 Korean won 1063.700 1070.50 +0.64 Baht 31.903 32.58 +2.12 Peso 50.435 49.93 -1.00 Rupiah 13334.000 13565 +1.73 Rupee 63.660 63.87 +0.33 Ringgit 3.954 4.0440 +2.28 Yuan 6.440 6.5069 +1.03 (覧ください)