再送-UPDATE 2-米金融・債券市場＝長期債利回り低下、ＥＣＢ理事会見通し巡るロイター報道で

(表組を整えて再送しました) [ニューヨーク 16日 ロイター] - 30年債(指標銘柄 17時05分 98*12.00 2.8309% ) 前営業日終値 97*30.00 2.8530% 10年債(指標銘柄 17時01分 97*16.00 2.5389% ) 前営業日終値 97*12.50 2.5520% 5年債(指標銘柄) 17時02分 98*30.00 2.3534% 前営業日終値 98*30.75 2.3480% 2年債(指標銘柄) 16時01分 99*23.25 2.0183% 前営業日終値 99*24.25 2.0020% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月 150*26.00 150*16.00 限 Tノート先物3月 122*31.50 122*30.00 限 米金融・債券市場では、長期国債利回りが低下。欧州中央銀行(EC B)が来週の理事会で資産買い入れ継続方針を取り下げる可能性は低いと のロイター報道が材料となり、欧州債券につれる動きとなった。前日はキ ング牧師生誕記念日のため休場だった。 3人の関係筋が明らかにしたところによると、域内経済とユーロの見 通しを見極めるには時間が必要とECBは判断。ガイダンスの見直しは先 送りされ、最新の経済見通しが明らかになる3月となる可能性が高いとみ られる。 ソシエテジェネラル(ニューヨーク)の米金利戦略部長、スバドラ・ ラジャパ氏は「独連邦債利回りが低下し、その影響がやや米国債にも及ん だ」と指摘。ただ「市場のボラティリティが全般的にかなり低いなかで、 当初上げた利回りが押し戻されたにすぎない」(ジェフリーズのトマス・ サイモンズ氏)という。 5年債と30年債の利回り格差は47.6ベーシスポ イント(bp)と約10年ぶりの水準に縮小するなど、利回り曲線のフラ ット化の動きが再びみられた。フラット化が進むのは、長期インフレ期待 が低いなかでもフェデラル・ファンド(FF)金利の引き上げが進むと予 想されるためだ。CMEグループのFEDウオッチによると、FF金利先 物が織り込む3月の利上げ確率は72%を超える。 今週は指標の発表が薄い分、政治関連の動きが注目される。政府機関 の閉鎖を回避すためのつなぎ予算の期限が今週19日に切れるなか、議会 が新たなつなぎ予算を承認できるかが焦点となる。またクオールズ米連邦 準備理事会(FRB)副議長など金融当局者の発言からも目が離せない。 10年債利回りは2.544%、前週末の2.552%か ら低下。一方、2年債利回りは2.018%で、前週末の2. 002%から上昇した。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 19.75 U.S. 3-year dollar swap spread 19.25 U.S. 5-year dollar swap spread 5.25 U.S. 10-year dollar swap spread 0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -18.25 1.50 (からご覧ください)