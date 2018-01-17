18日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ２０年利付国債（１月債）の発行予定額等 1030 ３０年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ３０年利付国債の入札結果 1330 １１月鉱工業生産確報（経産省） 1400 １月ロイター調査 1500 全銀協会長会見 1515 ３０年利付国債の第II非価格競争入札結果 市場変更 ネオジャパン が東証１部に マザーズから ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １８日（木） 00:30 豪：雇用統計（連邦統計局） Dec 01:30 中国：新築住宅価格 Dec 07:00 中国：ＧＤＰ（国家統計局） Q4 07:00 中国：鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） Dec 13:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:30 米：住宅着工件数（商務省） Dec 13:30 米：フィラデルフィア地区連銀業況指数 Jan 中国：ＧＤＰ（国家統計局） Q4 中国：鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） Dec ◇イベント 13:00 南ア：中銀金利発表 16:00 米財務省変動金利２年債入札条件 16:00 米財務省２年・５年・７年債入札条件 18:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 23:05 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が金融政策について講演 韓国：中銀金利発表 インドネシア：中銀金利発表 独仏財務相会談 ◇決算予定 モルガン・スタンレー、ＩＢＭ