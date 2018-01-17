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#東京外為市場ニュース
January 17, 2018 / 5:43 AM / 11 hours ago更新

18日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

 (内容を更新しました)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
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●国内経済・指標関係
    
0850　対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）
1020　国庫短期証券の入札発行
1020　国庫短期証券の発行予定額等
1030　２０年利付国債（１月債）の発行予定額等
1030　３０年利付国債の入札発行
1235　国庫短期証券の入札結果
1245　３０年利付国債の入札結果
1330　１１月鉱工業生産確報（経産省）
1400　１月ロイター調査
1500　全銀協会長会見
1515　３０年利付国債の第II非価格競争入札結果
    
    市場変更　ネオジャパン        が東証１部に　マザーズから
    　 　
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）                   
１８日（木）    
00:30    豪：雇用統計（連邦統計局） Dec            
01:30    中国：新築住宅価格 Dec            
07:00    中国：ＧＤＰ（国家統計局） Q4            
07:00    中国：鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） Dec           
13:30    米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e            
13:30    米：住宅着工件数（商務省） Dec             
13:30    米：フィラデルフィア地区連銀業況指数 Jan             
中国：ＧＤＰ（国家統計局） Q4            
中国：鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） Dec           
    
◇イベント
13:00    南ア：中銀金利発表              
16:00    米財務省変動金利２年債入札条件
16:00    米財務省２年・５年・７年債入札条件
18:00    米財務省インフレ指数連動１０年債入札
23:05    メスター米クリーブランド地区連銀総裁が金融政策について講演
韓国：中銀金利発表              
インドネシア：中銀金利発表              
独仏財務相会談
    
◇決算予定     
モルガン・スタンレー、ＩＢＭ

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