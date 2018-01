UPDATE 1-アジア通貨動向（17日）＝軟調、フィリピンンペソが下げ幅拡大

(情報を更新しました) [17日 ロイター] - アジア新興国通貨は、ドルが3年ぶり安値から戻したこと を受け、大半が軟調となっている。フィリピンペソは貿易赤字の拡大を巡る懸念を背景に 約0.5%下落した。 ペソは企業のドル買いを受けて1カ月以上ぶりの安値まで下げ幅を拡大した 。先週発表された11月のフィリピンの貿易赤字は過去最大の37億8000万ドルとな り、通年の経常収支が15年ぶりに赤字となる見通しとなった。 インドルピーは上昇。政府が今年度の市場での追加借り入れ必要額を60% 引き下げたことが材料視された。 韓国ウォンは0.5%安。同国の金東ヨン(キム・ドンヨン)企画財政相 はこの日、当局は為替レートを市場参加者に委ねるとした上で、必要があれば措置を講じ ると述べた。 マレーシアリンギは原油高を背景に上昇したものの、その後ドルの反発を受け て上げ幅を縮小した。 0611GMT(日本時間午後3時11分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.790 110.44 -0.32 Sing dlr 1.323 1.3207 -0.20 Taiwan dlr 29.543 29.555 +0.04 Korean won 1067.700 1062.7 -0.47 Baht 31.984 31.95 -0.11 Peso 50.740 50.49 -0.49 Rupiah 13347.000 13337 -0.07 Rupee 63.960 64.03 +0.11 Ringgit 3.950 3.954 +0.10 Yuan 6.436 6.4369 +0.02 Change so far in 2018 Currency Latest bid End 2017 Pct Move Japan yen 110.790 112.67 +1.70 Sing dlr 1.323 1.3373 +1.05 Taiwan dlr 29.543 29.848 +1.03 Korean won 1067.700 1070.50 +0.26 Baht 31.984 32.58 +1.86 Peso 50.740 49.93 -1.60 Rupiah 13347.000 13565 +1.63 Rupee 63.960 63.87 -0.14 Ringgit 3.950 4.0440 +2.38 Yuan 6.436 6.5069 +1.10 (覧ください)