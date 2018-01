UPDATE 1-米金融・債券市場＝2年債利回りが9年ぶり高水準、曲線フラット化

(レートを更新しました) [ニューヨーク 17日 ロイター] - 30年債(指標銘柄 17時05分 97*29.50 2.8538% ) 前営業日終値 98*09.50 2.8350% 10年債(指標銘柄 17時05分 97*03.00 2.5867% ) 前営業日終値 97*14.50 2.5440% 5年債(指標銘柄) 17時05分 98*22.75 2.4026% 前営業日終値 98*29.75 2.3550% 2年債(指標銘柄) 16時48分 99*21.50 2.0472% 前営業日終値 99*23.25 2.0180% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月 150*10.00 150*26.00 限 Tノート先物3月 122*21.00 122*31.50 限 米金融・債券市場は、2年債利回りが9年ぶり高水準をつけ、5年債と30年債の利 回り差は約10年ぶりの水準に縮小した。 連邦準備理事会(FRB)が今年、金融政策を引き締め続けるとの見方が広がってい る。 5年債と30年債の利回り差は一時43.7ベーシスポイント(bp )と、2007年8月以来の低水準を記録した。 BMOキャピタル・マーケッツの米金利戦略部門責任者は、短期債の利回りがFRB の利上げ継続方針に、より長期の債券利回りは世界的なインフレ環境にそれぞれ反応して いると指摘した。 連邦政府機関の閉鎖回避へ、議会が週内につなぎ予算法案を取りまとめることができ るのか、投資家の視線が注がれそうだ。 FRBは地区連銀経済報告(ベージュブック)を公表し、米経済とインフレ率が20 17年11月終盤から年末にかけ「控えめから緩やかな(modest-to-moderate)」ペース で拡大したとの認識を示した。 この日は、クリーブランド地区連銀のメスター総裁、シカゴ地区連銀のエバンズ総裁 、ダラス地区連銀のカプラン総裁が講演を予定している。 米東部時間午後2時08分(日本時間18日午前4時08分)時点で、10年債利回 りが2.561%と、前日終値(2.544%)から上昇した。 2年債利回りは2.039%。一時、2008年9月以来の高水準(2. 047%)をつける場面があった。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 19.50 -0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 18.25 -0.50 U.S. 5-year dollar swap spread 5.00 -0.75 U.S. 10-year dollar swap spread 0.50 0.00 U.S. 30-year dollar swap spread -17.25 0.75 (い)