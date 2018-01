UPDATE 1-アジア通貨動向（18日）＝総じて下落、バーツは上昇

(内容を追加しました) [18日 ロイター] - アジア新興国通貨は総じて下落。欧州中央銀行(ECB) 当局者がユーロ高に懸念を表明したことを受けてドルが上昇したほか、米アップル<AAPL. O>が海外滞留資金を米国に還流させる計画を発表したこともドルの押し上げ要因となった 。 ドル指数は0.3%高の90.840。 ECB理事会メンバーのノボトニー・オーストリア中銀総裁は17日、最近のユーロ 高は「有益ではない」と発言。ユーロ/ドルはオーバーナイトで下落した。 アップルは17日、向こう5年で米国内に300億ドルを投資する計画を発表。カリ フォルニア州クパチーノに続く2カ所目の新社屋を開設するほか、海外滞留資金を本国に 還流させ、約380億ドルの税金を支払うことを明らかにした。 メイバンクは18日の顧客向けリポートで「海外資金の米国への還流はドルの押し上 げ要因だが、幅広い下落基調の中で、一時的な買い材料にとどまる可能性が強い」との見 方を示した。 スカンジナビスカ・エンスキルダ・バンケンのアジア戦略責任者、ショーン・ヨコタ 氏は、アジア通貨が年初から対ドルで大きく上昇したことを受けて投資家は利益確定に出 ており、この傾向は来月にかけて続いていくと予想した。 アジア通貨の中で対ドルでの年初来上昇率が最大のマレーシアリンギは0.1 %安。 中銀が政策金利を据え置いた韓国ウォンも軟化した。 中国人民元も下落。中国人民銀行(中銀)は6日ぶりに基準値を元安水準 に設定した。 タイバーツは逆行高。海外から資金流入に支援された。 0522GMT(日本時間午後2時22分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change as of 0522 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.170 111.28 +0.10 Sing dlr 1.323 1.3244 +0.08 Taiwan dlr 29.563 29.560 -0.01 Korean won 1070.700 1069.3 -0.13 Baht 31.880 31.94 +0.19 Peso 50.775 50.705 -0.14 Rupiah 13353.000 13355 +0.01 Rupee 63.805 63.88 +0.12 Ringgit 3.956 3.952 -0.10 Yuan 6.438 6.4335 -0.06 Change so far in 2018 Currency Latest bid End 2017 Pct Move Japan yen 111.170 112.67 +1.35 Sing dlr 1.323 1.3373 +1.06 Taiwan dlr 29.563 29.848 +0.96 Korean won 1070.700 1070.50 -0.02 Baht 31.880 32.58 +2.20 Peso 50.775 49.93 -1.66 Rupiah 13353.000 13565 +1.59 Rupee 63.805 63.87 +0.10 Ringgit 3.956 4.0440 +2.22 Yuan 6.438 6.5069 +1.08 (覧ください)