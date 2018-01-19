［東京 １９日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 19 January, 2018 ●海外分● ◇イベント 1800 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 1800 クオールズ米ＦＲＢ副議長が銀行規制について講演 米暫定予算が期限切れ ◇休場
Saturday, 20 January, 2018 トランプ米大統領就任１年
Monday, 22 January, 2018 All Day 日銀金融政策決定会合・１日目 0800 1月ロイター短観 1000 都内で弾道ミサイルを想定した住民避難訓練 1030 流動性供給入札 1245 流動性供給入札結果 1300 鉄連会長会見 1400 １２月のショッピングセンター売上高 1530 経団連会長会見 1600 １２月のコンビニ売上高 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外分● ◇イベント ユーロ圏財務相会合 ◇決算予定 ネットフリックス、ハリバートン ◇休場
Tuesday, 23 January, 2018 All Day 日銀金融政策決定会合・２日目 0800 1月ロイター企業調査 0800 経団連と連合の懇談会 0850 １月主要銀行貸出アンケート調査（日銀） 1030 ２年利付国債（２月債）の発行予定額等 1400 １２月粗鋼生産速報（鉄連） 1430 １２月の百貨店売上高 ●海外分● ◇イベント 1800 米財務省２年債入札 2330 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が会合であいさつ ダボス会議開幕（２６日まで） ＮＡＦＴＡ再交渉第６回会合（２８日まで、カナダ・モントリオール） ◇決算予定 Ｊ＆Ｊ、Ｐ＆Ｇ ◇休場
Wednesday, 24 January, 2018 1400 １月経済・物価情勢の展望全文（日銀） ●海外分● ◇イベント 1800 米財務省変動金利２年債入札 1800 米財務省５年債入札
◇決算予定 ＧＥ ◇休場
Thursday, 25 January, 2018 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ２０年利付国債の入札発行 1030 １０年利付国債（２月債）の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ２０年利付国債の入札結果 1400 １２月のスーパー売上高 1515 ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント マレーシア中銀金利発表 0900 ノルウェー中銀金利発表 1245 ＥＣＢ理事会（金利発表） 1330 ＥＣＢ記者会見 1800 米財務省７年債入札 ◇決算予定 スターバックス ◇休場 ブラジル（サンパウロ記念日）
Friday, 26 January, 2018 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨（１２月２０・２１日分） 0850 １２月企業向けサービス価格指数（日銀） ●海外分● ◇イベント 1300 トランプ米大統領がダボス会議で演説
◇決算予定 ＨＳＢＣ
◇休場 豪（オーストラリアデー）、インド
Sunday, 28 January, 2018 ＮＡＦＴＡ再交渉第６回会合最終日 フィンランド大統領選
Tuesday, 30 January, 2018 ●海外分● ◇イベント 米連邦公開市場委員会（３１日まで） トランプ米大統領が一般教書演説 ◇決算予定 ◇休場
Wednesday, 31 January, 2018 0850 日銀金融政策決定会合における主な意見（１月２２・２３日分） ●海外分● ◇イベント 1600 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 1900 米連邦公開市場委員会（声明発表） ◇決算予定 フェイスブック、マイクロソフト ◇休場
Thursday, 01 February, 2018 ●海外分● ◇イベント 2100 チリ中銀金利発表 ◇決算予定 アマゾン・ドットコム、アルファベット、ダイムラー ◇休場
Friday, 02 February, 2018 0850 １月マネタリーベース（日銀） ●海外分● ◇イベント ◇決算予定 ドイツ銀行 ◇休場
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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