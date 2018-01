UPDATE 1-アジア通貨動向（19日）＝総じて上昇、米ドル軟調

(情報を更新しました) [19日 ロイター] - アジア新興国通貨は総じて上昇。米政府機関の閉鎖を巡る 懸念を背景にドルは軟調に推移し、また中国の好調な国内総生産(GDP)がセンチメン トを押し上げている。 OANDA(シンガポール)のアジア太平洋地域トレーディング部門責任者、スティ ーブン・イネス氏は、米政府機関が実際に閉鎖となれば、過去の例を踏まえると、ドルは 閉鎖後数週間にやや売られるとした上で、下落幅は限られるとの見方を示した。 アナリストらは、2017年第4・四半期の中国経済成長が好調だったことが、アジ ア通貨に対するセンチメントを押し上げたと述べた。 中国国家統計局が18日発表した2017年のGDPは前年比6.9%増となった。 成長率が前年から加速したのは7年ぶり。第4・四半期のGDPは前年同期比6.8%増 で、ロイターがまとめた予想(6.7%増)を上回った。 人民元は0.4%高。中国人民銀行(中央銀行)はこの日の人民元の対ド ル基準値(中間値)を1ドル=6.4169元と、2年超ぶりの元高水準に設定した。 マレーシアリンギは0.5%高で、一部の主要抵抗線を突破した。 台湾ドルは堅調な株式市場を背景に上昇。韓国ウォンは投機的需 要を受けて値上がり。 タイバーツは輸出業者のドル売りに支援され上昇。 大半のアジア通貨は週間ベースでドルに対して上昇する見込み。海外資金の流入にも 支援されている。 0444GMT(日本時間午後1時44分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.870 111.09 +0.20 Sing dlr 1.318 1.3207 +0.21 Taiwan dlr 29.403 29.562 +0.54 Korean won 1065.200 1070.7 +0.52 Baht 31.809 31.93 +0.38 Peso 50.610 50.8 +0.38 Rupiah 13285.000 13345 +0.45 Rupee 63.670 63.85 +0.29 Ringgit 3.935 3.954 +0.48 Yuan 6.394 6.4180 +0.37 Change so far in 2018 Currency Latest bid End 2017 Pct Move Japan yen 110.870 112.67 +1.62 Sing dlr 1.318 1.3373 +1.47 Taiwan dlr 29.403 29.848 +1.51 Korean won 1065.200 1070.50 +0.50 Baht 31.809 32.58 +2.42 Peso 50.610 49.93 -1.34 Rupiah 13285.000 13565 +2.11 Rupee 63.670 63.87 +0.31 Ringgit 3.935 4.0440 +2.77 Yuan 6.394 6.5069 +1.76 (覧ください)