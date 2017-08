海外分はGMT表記(=日本時間マイナス9時間)です。 Friday, 07 July, 2017 1330 生活意識に関するアンケート調査(日銀) ●海外分● ◇イベント G20首脳会議(独ハンブルク、8日まで) 米ロ首脳会談 米・メキシコ首脳会談 FRBが金融政策報告書を公表 ◇決算予定 ◇休場 Saturday, 08 July, 2017 G20首脳会議(独ハンブルク、最終日) 北朝鮮・金日成主席死去23周年 Monday, 10 July, 2017 0850 日本:対外及び対内証券売買契約等の状況(6月中:指定報告機関ベース) 1530 経団連会長会見 ●海外分● ◇イベント 03:05 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演(シドニー) 「Speed Limits and Stall Speeds: Fostering Sustainable Growth in the United States」 ユーロ圏財務相会合 ◇決算予定 ◇休場 タイ(三宝節、振替休日) Tuesday, 11 July, 2017 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本:5年利付国債の入札発行 1245 日本:5年利付国債の入札結果 1515 日本:5年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 16:00 ブレイナード米FRB理事が講演 「Normalizing Central Banks' Balance Sheets: What is the New Normal?」 17:00 米財務省3年入札 17:20 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がQ&Aセッションに出席 ◇決算予定 ◇休場 Wednesday, 12 July, 2017 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1330 日本:5月第3次産業活動指数 ●海外分● ◇イベント 14:00 イエレン米FRB議長が下院金融サービス委員会で証言 14:00 カナダ:中銀金利発表 17:00 米財務省10年債入札 18:00 米地区連銀経済報告 18:15 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演 「経済見通しとFRBのバランスシートについて」 ◇決算予定 ◇休場 Thursday, 13 July, 2017 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 20年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 20年利付国債の入札結果 1515 20年利付国債の第II非価格競争入札結果 1530 ファーストリテイリング 9―5月期(3Q)決算 ●海外分● ◇イベント 01:00 韓国:中銀金利発表 07:00 マレーシア:中銀金利発表 15:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済状況と金融政策について講演 15:00 米財務省インフレ指数連動10年債入札条件 17:00 米財務省30年債入札 独仏首脳会議(パリ) ◇決算予定 ◇休場 Friday, 14 July, 2017 1030 流動性供給入札の発行予定額等 ●海外分● ◇イベント 13:30 米ダラス地区連銀のカプラン総裁が講演(メキシコ市) ◇決算予定 JPモルガン・チェース、シティグループ、ウェルズ・ファーゴ Tuesday, 18 July, 2017 ●海外分● ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事要旨 ◇決算予定 ◇休場 Wednesday, 19 July, 2017 日本:日銀金融政策決定会合1日目 Thursday, 20 July, 2017 日本:日銀金融政策決定会合2日目 ●海外分● ◇イベント インドネシア:中銀金利発表 13:00 南ア:中銀金利発表 15:00 米財務省2年・5年・7年債および2年変動利付債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動10年債入札 ◇決算予定 ◇休場 *経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。 *国内の経済指標を一部含めて掲載しています。 *海外の企業決算発表予定にあるAMCは「マーケットの取引終了後」、BMOは「取引開始前」です 。 *米短期国債(財務省証券=Tビル)入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here