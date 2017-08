〔需給情報〕ＩＭＭ通貨先物、ドル買い越し額が昨年5月半ば以来の低水準

(内容を追加しました。) [ニューヨーク 7日 ロイター] - 米商品先物取引委員会 (CFTC)が発表したデータを基にロイターが算出したIMM 通貨先物の非商業(投機)部門の取組(7月4日までの1週間) は、ドルの買い越し額が昨年5月半ば以来の低水準となった。 ドル買い越し額は1億3500万ドル。前週の45億ドルか ら大幅に減少した。ドル買い越し額が10億ドルを割り込むのは 昨年4月半ば以来。 ドルの買い越し額は今年5月半ば以降、減少傾向にある。 7日発表された6月の米雇用統計では、非農業部門雇用者数 の伸びが予想以上に加速したものの、平均賃金の伸びは予想を下 回った。 米連邦準備理事会(FRB)が5日公表した6月の連邦公開 市場委員会(FOMC)の議事要旨では、参加した政策当局者の 間で物価見通しと、それが与え得る利上げペースへの影響につい て意見が分かれたことが明らかになった。 フォレックス・ドットコムの調査責任者、ジェームズ・チェ ン氏は「低インフレが引き続きFRBにとって課題だ。賃金の伸 び低迷を受け、インフレ率が上向くとのFRBの見通しを疑問視 する声が強まっている。いまは金融政策を巡る不透明感が広がり 続けている」と指摘する。 こうした不確実性が投資家のドル買い越し額の減少につなが ったとみられる。 一方、円の売り越しは過去最大の7万5036枚に増加。日 銀が7日、長期金利の上昇を抑えるため、国債を無制限に買い入 れる方針を示したことを受け、円の売り越しは今後さらに増加す る可能性が高い。 米商品先物取引委員会(CFTC)が発表したIMM通貨先 物の非商業(投機)部門の取組は以下の通り。 円 7月4日終了週 前週 コード ロング 43,648 38,254 ショート 118,684 99,604 ネット -75,036 -61,350 ユーロ 7月4日終了週 前週 コード ロング 185,925 179,671 ショート 108,461 120,976 ネット 77,464 58,695 ポンド 7月4日終了週 前週 コード ロング 54,025 43,707 ショート 81,792 82,840 ネット -27,767 -39,133 スイスフラン 7月4日終了週 前週 コード ロング 10,928 11,218 ショート 11,041 15,887 ネット -113 -4,669 カナダドル 7月4日終了週 前週 コード ロング 34,300 28,698 ショート 73,672 78,193 ネット -39,372 -49,495 豪ドル 7月4日終了週 前週 コード ロング 57,544 48,906 ショート 25,130 29,157 ネット 32,414 19,749 メキシコペソ 7月4日終了週 前週 コード ロング 119,408 126,019 ショート 34,549 45,012 ネット 84,859 81,007 ニュージーランド 7月4日終了週 前週 コード ドル ロング 44,484 45,001 ショート 15,351 19,768 ネット 29,133 25,233 *詳細は以下をご覧ください。 here UPDATE 1-Speculators chop net long U.S. dollar bets to lowe st since mid-May-CFTC, Reuters ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^> (メニューからご覧ください)