再送-14日の国内・海外経済指標と行事予定

(閣議の時間を追加しました。) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 経済財政諮問会議 1000 閣議、閣議後会見 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1330 ５月鉱工業生産確報（経済産業省） 東証１部指定 スター・マイカ 東証２部から ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ７月１３日（木） 06:00 独：消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Jun 06:45 仏：消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Jun 12:30 米：卸売物価指数（労働省） Jun 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 18:00 米：財政収支（財務省） Jun ◇イベント 01:00 韓国：中銀金利発表 07:00 マレーシア：中銀金利発表 14:00 イエレン米ＦＲＢ議長が上院銀行委員会で証言 15:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済状況と金融政策について講演 15:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 17:00 米財務省３０年債入札 17:00 ブレイナード米ＦＲＢ理事が金融政策について講演 独仏首脳会議（パリ） トランプ米大統領がマクロン仏大統領と会談（パリ） ◇決算予定 米デルタ航空 ７月１４日（金） 00:00 シンガポール：ＧＤＰ速報値 Q2 09:00 ユーロ圏：貿易収支（統計局） May 12:30 米：小売売上高（商務省） Jun 12:30 米：消費者物価指数（労働省） Jun 13:15 米：鉱工業生産（ＦＲＢ） Jun 14:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Jul 14:00 米：企業在庫（商務省） May ◇イベント 13:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁が講演（メキシコ市） ◇決算予定 ＪＰモルガン・チェース、シティグループ、ウェルズ・ファーゴ