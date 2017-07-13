14日の国内・海外経済指標と行事予定

(7月14日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1000 閣議、閣議後会見 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1330 ５月鉱工業生産確報（経済産業省） 1630 経済財政諮問会議 1740 石原経済再生相会見 東証１部指定 スター・マイカ 東証２部から ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ７月１４日（金） 00:00 シンガポール：ＧＤＰ速報値 Q2 09:00 ユーロ圏：貿易収支（統計局） May 12:30 米：小売売上高（商務省） Jun 12:30 米：消費者物価指数（労働省） Jun 13:15 米：鉱工業生産（ＦＲＢ） Jun 14:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Jul 14:00 米：企業在庫（商務省） May ◇イベント 13:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁が講演（メキシコ市） ◇決算予定 ＪＰモルガン・チェース、シティグループ、ウェルズ・ファーゴ