〔需給情報〕ＩＭＭ通貨先物、ドル売り越しが増加　米政局不透明

(内容を追加しました。) [ニューヨーク 28日 ロイター] - 米商品先物取引委員会 (CFTC)が発表したデータを基にロイターが算出したIMM通 貨先物の非商業(投機)部門の取組(7月25日までの1週間)は 、ドルの売り越し額が増加した。 米政局の先行き不透明感や米連邦準備理事会(FRB)による 早期引き締め観測の後退を受け、ドルはこのところ買い越しから売 り越しに転じている。 売り越し額は39億2000万ドルと、前週の19億1000 万ドルから増加。前週は過去1年余りで初めて売り越しとなってい た。 カナダドルは買い越し額が3月以来の高水準となり、メキシコ ペソの買い越し額も2013年5月以来の水準に増加した。 アナリストは、米政局を巡る不透明感が続いていることや、過 去数年間ドルが他の通貨をアウトパフォームしてきたことを踏まえ ると、ドルの一段の軟化が見込まれると指摘する。 メルク・ハード・カレンシー・ファンドのプレジデント兼ポー トフォリオマネジャー、アクセル・メルク氏は「短期的には分から ないが、中期的にはドルが今より大幅に下落するのは必至だ」と述 べた。 また、フランスやドイツで引き続き金利が上昇する一方、米国 では横ばいとなる見込みで、投機筋にとってドルの魅力は薄れると の見方を示した。 円 7月25日終了週 前週 コード ロング 28,018 37,419 ショート 149,507 164,338 ネット -121,489 -126,919 ユーロ 7月25日終了週 前週 コード ロング 197,656 199,540 ショート 106,814 108,219 ネット 90,842 91,321 ポンド 7月25日終了週 前週 コード ロング 52,152 50,883 ショート 78,349 67,356 ネット -26,197 -16,473 スイスフラン 7月25日終了週 前週 コード ロング 14,893 13,832 ショート 16,443 17,499 ネット -1,550 -3,667 カナダドル 7月25日終了週 前週 コード ロング 70,385 60,000 ショート 43,772 51,957 ネット 26,613 8,043 豪ドル 7月25日終了週 前週 コード ロング 80,799 69,075 ショート 24,425 17,719 ネット 56,374 51,356 メキシコペソ 7月25日終了週 前週 コード ロング 130,075 130,155 ショート 17,185 17,616 ネット 112,890 112,539 ニュージーランドド 7月25日終了週 前週 コード ル ロング 41,221 44,257 ショート 6,416 8,276 ネット 34,805 35,981 *詳細は以下をご覧ください。 here UPDATE 1-Speculators increase U.S. dollar net short bets -CFT C, Reuters ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^> (ニューからご覧ください)