UPDATE 1-アジア通貨動向（31日）＝総じて小幅高、人民元など3カ月連続で上昇へ

(情報を更新しました) [31日 ロイター] - アジア新興国通貨は総じて小幅高。米国の政局不透明感や さえない経済指標を受けてドルが下落、年内の米追加利上げ観測が後退している。 第2・四半期の米国内総生産(GDP)伸び率は加速したものの、労働コストの伸び が予想を下回り、インフレ率が低水準にとどまるとの懸念が高まった。 米上院で、医療保険制度改革(オバマケア)の一部廃止法案が否決されたことも、ト ランプ政権の税制改革と経済対策への期待をくじいた。 タイバーツとシンガポールドルは3カ月連続、フィリピンペソPHP=P DSPは2カ月連続で上昇する見通し。 人民元のスポット相場も堅調で3カ月連続で上昇する勢い。中国人民銀行 (中央銀行)はこの日、軟調なドル相場を反映し、人民元の対ドル基準値を約9カ月ぶり の元高水準に設定した。 7月の中国製造業購買担当者景気指数(PMI)は小幅に低下し、予想を下回ったも のの、景気拡大・悪化の境目となる50を上回ったことから市場はこれには反応薄。 台湾ドルも堅調で月間でプラスとなる見込み。28日発表された台湾の第2 ・四半期域内総生産(GDP)統計は底堅い内容だった。 韓国ウォンは一時1週間ぶりの安値に下落したが、ほぼ変わらずの水準まで持ち直し た。北朝鮮との緊張再燃で地合いが圧迫されている。 スコシアバンクはリサーチノートで「韓国のファンダメンタルズは堅調だが、ウォン は地政学的な緊張の高まりなど対外的な不透明要因の影響を受けやすい状況が続くとみら れる」と指摘した。 0552GMT(日本時間午後2時52分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.520 110.65 +0.12 Sing dlr 1.358 1.3564 -0.09 Taiwan dlr 30.257 30.302 +0.15 Korean won 1121.300 1122.1 +0.07 Baht 33.303 33.3 -0.01 Peso 50.515 50.57 +0.11 Rupiah 13325.000 13326 +0.01 Rupee 64.080 64.15 +0.11 Ringgit 4.277 4.2795 +0.06 Yuan 6.726 6.7360 +0.15 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 110.520 117.07 +5.93 Sing dlr 1.358 1.4490 +6.73 Taiwan dlr 30.257 32.279 +6.68 Korean won 1121.300 1207.70 +7.71 Baht 33.303 35.80 +7.50 Peso 50.515 49.72 -1.57 Rupiah 13325.000 13470 +1.09 Rupee 64.080 67.92 +5.99 Ringgit 4.277 4.4845 +4.85 Yuan 6.726 6.9467 +3.28 (覧ください)