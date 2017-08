UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格上昇、さえない自動車販売で

(レートを更新しました) [ニューヨーク 1日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 102*28.50 2.8551% ) 前営業日終値 102*01.00 2.8980% 10年債(指標銘柄 17時02分 101*02.00 2.2532% ) 前営業日終値 100*23.00 2.2920% 5年債(指標銘柄) 16時59分 100*11.25 1.8011% 前営業日終値 100*06.50 1.8320% 2年債(指標銘柄) 17時05分 100*01.75 1.3471% 前営業日終値 100*01.50 1.3510% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 154*01.00 152*31.00 Tノート先物9月限 126*07.50 125*28.50 米金融・債券市場では国債価格が上昇、利回りは低下した。雇用統計の発表を週内に 控えるなか、この日は自動車販売統計がさえなかったことで経済成長への不安が広がった という。 7月の米自動車販売は、ゼネラル・モーターズ(GM)やフォード・モーター などの販売が減少。利幅の薄い、レンタカー会社向けのフリート販売を削減したこ とが響いた。国債価格は当初値下がりしていたものの「自動車販売をきっかけに売りが収 まった」(FTNフィナンシャルのジム・ボーゲル氏)という。 終盤の取引で10年債は10/32高、利回りは2.26%に低下した 。 週内に発表される経済指標では4日の雇用統計や3日の供給管理協会(ISM)非製 造業統計などが注目される。この日の経済指標では、7月のISM製造業景気指数が低下 したほか、6月のコア個人消費支出(PCE)価格指数の伸びが前月比0.1%、前年比 1.5%となった。 翌2日に公表される四半期定例入札(クオータリー・リファンディング)計画につい ては、連邦準備理事会(FRB)によるバランスシート縮小開始後の政府の対応を巡り、 何らかの手掛かりを与えるかが注目される。ムニューシン財務長官がこれまでに示唆した 新たな超長期債の導入、もしくは20年債の復活を巡る発表があるかも焦点だ。 こうしたなか、10月5日償還の財務省短期証券(Tビル)利回りが上 昇。財務省の資金が底をつく前に連邦債務の引き上げに失敗する恐れがあるとの懸念が広 がった。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 23.75 -0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 20.00 -0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 7.00 unch U.S. 10-year dollar swap spread -5.00 unch U.S. 30-year dollar swap spread -34.75 unch (い)