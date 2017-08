UPDATE 1-アジア通貨動向（3日）＝総じて軟調、米雇用統計発表控え警戒ムード

(内容を更新しました) [3日 ロイター] - アジア新興国通貨は総じて軟調。米連邦準備理事会(FRB )の利上げ時期を占う材料として注目される米雇用統計の発表を控え、警戒ムードが広が っている。 スカンジナビスカ・エンスキルダ・バンケン(SEB)のアジア戦略部門責任者、シ ョーン・ヨコタ氏は「4日の雇用統計発表を前に、リスク縮小あるいは利益を確定する動 きが出ている」と指摘。「(統計が)かなり上向きのサプライズにならない限り、ドル安 /アジア通貨高という状況は来週も続くだろう」との見方を示した。 米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ連銀総裁は2日、FRBのバランスシー ト縮小を9月に開始することを支持する考えを示した。 これについてヨコタ氏は「テーパリング(緩和縮小)は織り込まれており、影響しな いと考える。市場はそれよりも次の利上げ、特に12月の利上げの可能性に注目している 」と指摘した。 韓国ウォンは国内株式市場の下落を背景に約2週間ぶりの安値を付けた。 シンガポールドルは3営業日続落。台湾ドルは一時1週間ぶりの安値 に下落した。 中国人民元は約2週間ぶりの安値。 一方、インドルピーは一時0.2%上昇。外銀によるドル売りを背景に約2 年ぶりの高値を付けた。インド準備銀行(中央銀行)は2日、政策金利を引き下げたが、 為替相場には大きくは影響していないという。 0454GMT(日本時間午後1時54分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.670 110.72 +0.05 Sing dlr 1.360 1.3588 -0.10 Taiwan dlr 30.207 30.252 +0.15 Korean won 1127.400 1124 -0.30 Baht 33.280 33.28 +0.00 Peso 50.375 50.39 +0.03 Rupiah 13329.000 13323 -0.05 Rupee 63.573 63.70 +0.20 Ringgit 4.284 4.284 +0.01 Yuan 6.727 6.7210 -0.09 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 110.670 117.07 +5.78 Sing dlr 1.360 1.4490 +6.54 Taiwan dlr 30.207 32.279 +6.86 Korean won 1127.400 1207.70 +7.12 Baht 33.280 35.80 +7.57 Peso 50.375 49.72 -1.30 Rupiah 13329.000 13470 +1.06 Rupee 63.573 67.92 +6.84 Ringgit 4.284 4.4845 +4.69 Yuan 6.727 6.9467 +3.26 (覧ください)