UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格上昇、英中銀のハト派決定やさえない米指標で

(レートを更新しました) [ニューヨーク 3日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 104*04.50 2.7941% ) 前営業日終値 103*02.50 2.8460% 10年債(指標銘柄 17時05分 101*11.50 2.2194% ) 前営業日終値 100*31.50 2.2620% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*13.75 1.7846% 前営業日終値 100*08.25 1.8210% 2年債(指標銘柄) 16時49分 100*02.00 1.3430% 前営業日終値 100*00.75 1.3630% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 155*00.00 154*07.00 Tノート先物9月限 126*11.50 126*03.50 米金融・債券市場では国債価格が上昇。利回りは約1週間ぶりの水準に低下した。英 中銀がこの日、政策金利を0.25%に据え置くとともに、欧州連合(EU)離脱(ブレ グジット)が経済を下押しする恐れがあるとして成長率と賃金の伸び見通しを下方修正し たことで、世界経済への懸念が広がり、売りが出た。 こうしたなか、昨年の米大統領選へのロシアの干渉疑惑を捜査しているモラー特別検 察官がワシントンで大陪審を選定した、とウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ) が報じたことで、引けにかけて利回りがさらに低下した。 英中銀の決定について市場では、今回10年ぶりに利上げに踏み切る可能性を織り込 む動きも出ていただけに「非常にハト派的」(シーポート・グローバルのトム・ディガロ マ氏)と受け止められた。英10年債価格は上昇し、利回りは6月下旬以来の水準に低下 した。 こうしたなか、7月の米ISM非製造業総合指数(NMI)が53.9と、前月の5 7.4から低下し、昨年8月以来の低水準となったことも国債の買い材料になった。米1 0年債は7/32高、利回りは2.24%に低下した。 翌4日に発表される7月の米雇用統計の見通しについて、ロイターがエコノミスト9 2人に行った調査では、非農業部門の雇用者数が18万3000人増と予想されている。 前日は米財務省が超長期債の発行について、なお検討していると述べるにとどまった ことから利回り格差が縮小したが、この日もこうした動きが継続。5年債と30年債の利 回り格差は101ベーシスポイント(bp)と、7月25日以来の水準。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 24.50 +0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 21.00 +0.75 U.S. 5-year dollar swap spread 7.50 +0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -3.25 +0.75 U.S. 30-year dollar swap spread -31.50 +1.25 (い)