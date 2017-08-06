7日の国内・海外経済指標と行事予定

(８月７日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1230 山口公明党代表会見（日本記者クラブ） 1400 ６月景気動向指数速報（内閣府） 1400 ６月消費活動指数（日銀） ＊決算：ソフトバンクＧ、サントリーＢＦ、東レ、パイオニア、楽天 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ８月７日（月） 中国：外貨準備（中国人民銀行） Jul 02:00 インドネシア：ＧＤＰ Q2 06:00 独：鉱工業生産（経済技術省） Jun 08:30 ユーロ圏：投資家センチメント指数 Aug 19:00 米：消費者信用残高（ＦＲＢ） Jun ◇イベント 15:45 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済・金融政策について講演 17:25 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がＱ＆Ａセッションに参加 ＯＰＥＣと非加盟の主要参加国が専門家会合（８日まで、アブダビ） ◇休場 カナダ（市民の日）