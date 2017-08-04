海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。 Friday, 04 August, 2017 ●海外分● ◇決算予定 バークシャー Monday, 07 August, 2017 ●海外分● ◇イベント 15:45 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済・金融政策について講演 17:25 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がＱ＆Ａセッションに参加 ＯＰＥＣと非加盟の主要参加国が専門家会合（８日まで、アブダビ） ◇決算予定 ◇休場 カナダ（市民の日） Tuesday, 08 August, 2017 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（7月中：指定報告機関ベース） (日本語サービス) 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 (日本語サービス) 1030 日本：３０年利付国債の入札発行 (日本語サービス) 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 (日本語サービス) 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 (日本語サービス) 1515 日本：３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 (日本語サービス) ●海外分● ◇イベント 18:00 米財務省３年債入札 ＯＰＥＣと非加盟の主要参加国が専門家会合（最終日、アブダビ） ◇決算予定 ◇休場 Wednesday, 09 August, 2017 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 (日本語サービス) 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 (日本語サービス) 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 (日本語サービス) ●海外分● ◇イベント 18:00 米財務省１０年債入札 21:00 ＮＺ：中銀金利発表 （日本時間10日朝6時） ◇決算予定 ◇休場 シンガポール Thursday, 10 August, 2017 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） (日本語サービス) 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 (日本語サービス) 1030 日本：５年利付国債（８月債）の発行予定額等 (日本語サービス) 1330 日本：6月第３次産業活動指数 (TERTIARY-INDUSTRY-IDX) ●海外分● ◇イベント 08:00 フィリピン：中銀金利発表 14:00 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁がブリーフィングに参加 18:00 米財務省３０年債入札 18:00 メキシコ：中銀金利発表 23:30 ロウ豪中銀総裁が下院委員会に出席（日本時間１１日午前８時半） ◇決算予定 ◇休場 Friday, 11 August, 2017 ●海外分● ◇イベント 13:40 カプラン米ダラス地区連銀総裁が大学のイベントに参加 15:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がＱ＆Ａセッションに参加 ◇決算予定 ◇休場 Tuesday, 15 August, 2017 ●海外分● ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事要旨 ◇決算予定 ◇休場 韓国（光復節）、インド（独立記念日） Wednesday, 16 August, 2017 ●海外分● ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 18:00 ７月の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 ◇決算予定 ◇休場 Thursday, 17 August, 2017 ●海外分● ◇イベント 15:00 米財務省インフレ指数連動５年債および２年変動利付債入札条件 17:45 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が会合で質疑応答に参加 ◇決算予定 ◇休場 ＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。 ＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。 ＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です 。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here