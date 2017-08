UPDATE 1-アジア通貨動向（4日）＝総じて小幅高、米政局不安や弱い指標でドルが軟調

(内容を更新しました) [4日 ロイター] - アジア新興国通貨は総じて 小幅高。フィリピンペソは約1カ月ぶりの高値に上昇し ている。さえない米経済指標やトランプ政権の「ロシア ゲート」疑惑を巡る新たな展開を受け、ドルが軟調とな っている。 メイバンクの外国為替上級ストラテジスト、クリス トファー・ウォン氏は「米政治を巡る懸念や財政面での 支援材料不足、(さえない経済データを受けた)米利上 げ観測の後退で、ドルに下向きの圧力がかかっている」 と指摘。 「きょうの注目材料は米雇用統計だ。これがさらに 失望を誘う内容となれば、ドル指数の下値めどである9 2の水準がリスクにさらされる可能性がある」との見方 を示した。 ドル指数は4日、0.2%低下し92.69 6を付けた。 韓国ウォンは上昇し、前日までの3営業 日続落がストップ。ただ、週間では2週連続の下落。 台湾ドルは3営業日続伸。週間でも2週連 続で上昇している。 人民元は軟化。ただ、週間では4週連続 の上昇となる見込み。 ペソは一時0.2%上昇。週間では2週 連続で上昇する見込み。 インドルピーは4日続伸し、4週連続の上 昇に向かっている。 0412GMT(日本時間午後1時12分)現在の アジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。 ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.050 110.02 -0.03 Sing dlr 1.357 1.3585 +0.09 Taiwan dlr 30.194 30.227 +0.11 Korean won 1125.400 1128.8 +0.30 Baht 33.230 33.25 +0.06 Peso 50.170 50.27 +0.20 Rupiah 13323.000 13325 +0.02 Rupee 63.660 63.69 +0.05 Ringgit 4.275 4.277 +0.05 Yuan 6.719 6.7175 -0.02 Change so far Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 110.050 117.07 +6.38 Sing dlr 1.357 1.4490 +6.76 Taiwan dlr 30.194 32.279 +6.91 Korean won 1125.400 1207.70 +7.31 Baht 33.230 35.80 +7.73 Peso 50.170 49.72 -0.90 Rupiah 13323.000 13470 +1.10 Rupee 63.660 67.92 +6.69 Ringgit 4.275 4.4845 +4.90 Yuan 6.719 6.9467 +3.39 アジアパシフィック圏概要 here#/K/overview 日本語ニューストピックガイド here EM ASIA FX-Most regionals edge up as US political woes, weak data dent dollar ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^> (関連コンテンツ」メニューからご覧ください)