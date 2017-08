UPDATE 1-アジア通貨動向（7日）＝総じて下落、フィリピンペソが主導

(内容を追加しました) [7日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興国 通貨が対米ドルで下落した。米労働市場の引き締まりを受けてド ルが安定推移した。ただ、ドル高が今後も続くかどうかは不透明 。 主要6通貨に対するドル指数は、前週末に0.75% 上昇した後、安定している。ドルは、7月の米雇用統計で非農業 部門雇用者数が市場予想を上回る伸びとなったことを受けて、1 年3カ月ぶり安値から上昇していた。コーン米国家経済会議(N EC)委員長が法人減税を主張したことも、ドル高につながって いる。 ただ、低インフレへのリスクに対する懸念はくすぶっており 、一段のドル買いには傾いていない。 みずほ銀行はリポートで「米雇用統計を受け、短期的にドル の下値は限られている一方、今後についてはインフレ動向による 部分が大きい」と指摘。「先物価格は12月の追加利上げを約4 0%織り込んでおり、市場は今週のインフレ統計(消費者物価指 数(CPI)と生産者物価指数(PPI))の発表を待っている 」と述べた。 スコシア銀行はリポートで「米国では目先インフレ圧力はみ られず、アジア新興国通貨には現時点で下方リスクがある」と述 べた。 フィリピンペソがアジア通貨の下落を主導。3営 業日ぶりの下落で0.3%安で推移している。ウォン も安い。 インドネシアルピアは小安い。この日発表の第2・ 四半期の国内総生産(GDP)は、前年同期比5.01%増とな り、伸び率はロイターがまとめた予想(5.10%増)には届か なかった。 半面、台湾ドルは小幅上昇。外貨準備は前年比、前 月比とも増加していた。 0511GMT(日本時間午後2時11分)現在のアジア新 興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円 とシンガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.700 110.67 -0.03 Sing dlr 1.361 1.3606 -0.01 Taiwan dlr 30.206 30.220 +0.05 Korean won 1126.900 1125 -0.17 Baht 33.260 33.246 -0.04 Peso 50.305 50.16 -0.29 Rupiah 13319.000 13315 -0.03 Rupee 63.678 63.58 -0.15 Ringgit 4.280 4.277 -0.07 Yuan 6.724 6.7295 +0.09 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 110.700 117.07 +5.75 Sing dlr 1.361 1.4490 +6.49 Taiwan dlr 30.206 32.279 +6.86 Korean won 1126.900 1207.70 +7.17 Baht 33.260 35.80 +7.64 Peso 50.305 49.72 -1.16 Rupiah 13319.000 13470 +1.13 Rupee 63.678 67.92 +6.66 Ringgit 4.280 4.4845 +4.78 Yuan 6.724 6.9467 +3.32 アジアパシフィック圏概要 here#/K/overview 日本語ニューストピックガイド here EM ASIA FX-Asian currencies broadly weaker as dollar ticks up UPDATE 1-米7月雇用、予想上回る20.9万人増 FRBの引き締め 観測高まる ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^> (テンツ」メニューからご覧ください)