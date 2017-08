UPDATE 1-アジア通貨動向（8日）＝概して上昇、中国外貨準備高の伸び好感

(内容を更新しました) [8日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興国 通貨が上昇。投資家が今週発表の米中の経済指標を待ち受ける中 、7月末の中国外貨準備高の伸びが市場予想を上回ったことで楽 観的なムードが広がった。 フィッチ・レーティングスが7日、世界の域内総生産(GD P)予想を6月時点から上方修正し、2017年を2.9%から 3.0%、18年を3.1%から3.2%へ引き上げたこともセ ンチメントを改善させた。 同社のチーフエコノミストは「見直しは特に、新興国市場と 中国の景気回復が当初予想を上回ったことが要因だ」と説明した 。 アジア市場では、タイバーツが0.2%高と15年 5月以来の高値。シンガポールドルは3営業日ぶりに反 発した。 半面、フィリピンペソは軟調。7月の外貨準備が 前月比で減少した。 0559GMT(日本時間午後2時59分)現在のアジア新 興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円 とシンガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.560 110.73 +0.15 Sing dlr 1.360 1.3626 +0.21 Taiwan dlr 30.198 30.234 +0.12 Korean won 1124.400 1127.1 +0.24 Baht 33.240 33.323 +0.25 Peso 50.370 50.355 -0.03 Rupiah 13300.000 13320 +0.15 Rupee 63.720 63.80 +0.12 Ringgit 4.282 4.282 +0.00 Yuan 6.698 6.7214 +0.35 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 110.560 117.07 +5.89 Sing dlr 1.360 1.4490 +6.57 Taiwan dlr 30.198 32.279 +6.89 Korean won 1124.400 1207.70 +7.41 Baht 33.240 35.80 +7.70 Peso 50.370 49.72 -1.29 Rupiah 13300.000 13470 +1.28 Rupee 63.720 67.92 +6.59 Ringgit 4.282 4.4845 +4.73 Yuan 6.698 6.9467 +3.71 アジアパシフィック圏概要 here#/K/overview 日本語ニューストピックガイド here EM ASIA FX-Upbeat on China foreign reserves data and muted dollar ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^> (テンツ」メニューからご覧ください)