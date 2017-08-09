10日の国内・海外経済指標と行事予定

(８月１０日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 東芝、１７年３月期有価証券報告書提出・決算発表 衆院安全保障委員会・参院外交防衛委員会で閉会中審査 0850 ６月機械受注（内閣府） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 0850 ７月企業物価指数（日銀） 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ５年利付国債（８月債）の発行予定額等 1330 ６月第３次産業活動指数（経済産業省） 1400 ６月末国債及び借入金並びに政府保証債務現在高（財務省） 1400 ８月ロイター調査 ＊決算：日本郵政、ゆうちょ銀、かんぽ生命、ユニチャーム ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ８月１０日（木） 10~15Aug 中国：マネーサプライＭ２（中国人民銀行） Jul 10~15Aug 中国：人民元建て新規融資（中国人民銀行） Jul 06:45 仏：鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Jun 08:30 英：鉱工業生産（国立統計局） Jun 08:30 英：貿易収支（国立統計局） Jun 12:30 米：卸売物価指数（労働省） Jul 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 18:00 米：財政収支（財務省） Jul ◇イベント 08:00 フィリピン：中銀金利発表 14:00 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁がブリーフィングに参加 18:00 米財務省３０年債入札 18:00 メキシコ：中銀金利発表 23:30 ロウ豪中銀総裁が下院委員会に出席（日本時間１１日午前８時半）