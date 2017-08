再送-7月末国内公募投信残高は前月比0.6％増の102兆円、8858億円の流入超

(デートラインを追加しました) [東京 14日 ロイター] - 投資信託協会によると、7月末の国内公募投信の純資 産残高は、前月比0.6%増の102兆0378億円。 資金フローはプラス8858億円だった。(単位:億円、%、本) 総 合 計 2017年7月 2017年6月 対前月増減 a 設定 65,549 71,926 △ 6,377 △ 8.9 b 解約 56,342 66,376 △ 10,034 △ 15.1 解約率 5.6 6.6 - - c 償還 349 772 △ 423 △ 54.8 解約・償還 56,691 67,148 △ 10,457 △ 15.6 d 差引 8,858 4,778 4,080 - e 運用等増減 △ 2,633 11,095 △ 13,728 - 収益分配(△) 7,206 3,655 3,551 97.1 d+e 資産増減 6,225 15,873 △ 9,648 - 純資産総額 1,020,378 1,014,152 6,225 0.6 ファンド数 6,108 6,086 22 - 株 式 投 信 a 設定 29,501 33,482 △ 3,981 △ 11.9 b 解約 20,975 30,443 △ 9,468 △ 31.1 解約率 2.4 3.5 - - c 償還 349 772 △ 423 △ 54.8 解約・償還 21,324 31,215 △ 9,891 △ 31.7 d 差引 8,177 2,267 5,910 - e 運用等増減 △ 2,632 11,096 △ 13,727 - 収益分配(△) 7,206 3,655 3,551 97.1 d+e 資産増減 5,545 13,362 △ 7,817 - 純資産総額 886,019 880,474 5,545 0.6 ファンド数 5,988 5,966 22 - 公 社 債 投 信 a 設定 36,048 38,444 △ 2,396 △ 6.2 b 解約 35,367 35,933 △ 566 △ 1.6 解約率 26.5 27.4 - - c 償還 0 0 0 0.0 解約・償還 35,367 35,933 △ 566 △ 1.6 d 差引 682 2,512 △ 1,830 - e 運用等増減 △ 1 △ 1 0 - 収益分配(△) 0 0 0 △ 19.0 d+e 資産増減 680 2,511 △ 1,830 - 純資産総額 134,359 133,679 680 0.5 ファンド数 120 120 0 -