UPDATE 1-アジア通貨動向（14日）＝堅調、韓国ウォンが上昇

(情報を更新します) [14日 ロイター] - 14日のアジア新興国通貨は堅調。週末に米朝の緊張感が 一層高まることがなかったとの見方から韓国ウォンが上昇した。 スカンジナビスカ・エンスキルダ・バンケン(SEB)のアジア戦略部門責任者、シ ョーン・ヨコタ氏は米中首脳の電話協議について言及し、「リスクセンチメントの回復が アジア通貨を支援した」との見方を示した。 14日の米ドルは小幅高。11日には市場予想を下回った7月米消費者物価指数(C PI)を受け下落していたが、切り返した。 ドル指数は0531GMT(日本時間午後2時31分)時点で0.1%高。 韓国ウォンは0.4%高。11日には7月12日以来の安値水準となって いた。 マレーシアリンギとフィリピンペソは今週予定されている経済成 長率の発表を控え底堅い値動き。 タイ市場は祝日のため休場。 人民元は0.05%高。7月の経済指標は予想を下回ったが、影響は限定 的だった。 ヨコタ氏は「中国の経済指標の軟化は製造業の弱さを示した輸出と合致している。こ の傾向は年末にかけてみられるだろう」と指摘。「足元ではアジアの経済要因ではなく、 地政学的なリスクが手掛かり材料となっている」と述べた。 インドルピーは0.2%高と4日ぶりに反発。同国ではきょう、コアインフ レ率の発表を予定している。 0531GMT(日本時間午後2時31分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0531 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 109.520 109.15 -0.34 Sing dlr 1.361 1.3604 -0.03 Taiwan dlr 30.319 30.358 +0.13 Korean won 1139.000 1143.5 +0.40 Peso 50.975 50.98 +0.01 Rupiah 13350.000 13355 +0.04 Rupee 64.018 64.13 +0.18 Ringgit 4.290 4.2935 +0.08 Yuan 6.662 6.6666 +0.07 Change so far Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 109.520 117.07 +6.89 Sing dlr 1.361 1.4490 +6.48 Taiwan dlr 30.319 32.279 +6.46 Korean won 1139.000 1207.70 +6.03 Peso 50.975 49.72 -2.46 Rupiah 13350.000 13470 +0.90 Rupee 64.018 67.92 +6.10 Ringgit 4.290 4.4845 +4.53 Yuan 6.662 6.9467 +4.27 (覧ください)