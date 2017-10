UPDATE 1-アジア通貨動向（13日）＝総じて小幅上昇、アジア株高受け

(内容を更新しました。) [13日 ロイター] - 大半のアジア新興国通貨は、このところ のドル高にもかかわらず小幅上昇。人民元が4営業日ぶりに上昇に転じ たほか、アジア株が10年ぶり高値を付けたことが背景。 オーバーナイトで米国の主要株価指数が過去最高値で引けたことを 受け、MSCIアジア太平洋株指数(日本除く)は1 0年ぶり高値を記録した。 OCBC銀行(シンガポール)の外為ストラテジスト、エマニュエ ル・ング氏は「リスク志向の回復と新興国市場へのポートフォリオ・イ ンフローの回帰はドル高の影響を相殺している」と指摘した。 韓国ウォンは一時0.3%高。シンガポールドル は4営業日ぶりに上昇し、一時0.2%高。 半面、インドネシアルピアは0.1%安。フィリピンペソP HP=PDSPもやや下落。前日のフィリピン市場は洪水のため取引が中止さ れていた。 0450GMT(日本時間午後1時50分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.10 110.16 +0.05 Sing dlr 1.3459 1.3473 +0.10 Taiwan dlr 30.031 30.030 -0.00 Korean won 1127 1128.5 +0.16 Baht 33.080 33.109 +0.09 Peso 50.910 50.905 -0.01 Rupiah 13205 13190 -0.11 Rupee 64.01 64.04 +0.05 Ringgit 4.198 4.206 +0.19 Yuan 6.529 6.5362 +0.12 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 110.10 117.07 +6.33 Sing dlr 1.3459 1.4490 +7.66 Taiwan dlr 30.031 32.279 +7.49 Korean won 1127 1207.70 +7.19 Baht 33.080 35.80 +8.22 Peso 50.910 49.72 -2.34 Rupiah 13205 13470 +2.01 Rupee 64.005 67.92 +6.12 Ringgit 4.198 4.4845 +6.82 Yuan 6.529 6.9467 +6.40 (」メニューからご覧ください)