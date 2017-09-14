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UPDATE 1-米ガソリン在庫、前週比840万バレル減　過去最大の減少＝ＥＩＡ
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#マーケットアイ
2017年9月14日 / 02:14 / 1ヶ月前

UPDATE 1-米ガソリン在庫、前週比840万バレル減　過去最大の減少＝ＥＩＡ

1 分で読む

* 米ガソリン在庫、842.8万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：205.0万バレル減）

* 米原油在庫、588.8万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：323.8万バレル増）

* 米ヒーティングオイル在庫、3.5万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米製油所処理量、日量39.4万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米留出油在庫、321.5万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：153.7万バレル減）

* 米留出油生産、日量51.9万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米ガソリン生産、日量37.1万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米石油製品輸入、日量12.3万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米製油所稼働率、2.0％低下=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米オクラホマ州クッシングの原油在庫、102.3万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米原油輸入、日量122.4万バレル減=米ＥＩＡ週間石油在庫統計 (内容を追加しました)

［１３日　ロイター］ - 米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が１３日公表した８日までの１週間の米ガソリン在庫は、前週比８４０万バレル減となり、減少幅は統計開始以来で最大となった。

８日までの米原油輸出量は、日量６５０万バレルに減少。１４年以来の低水準となった。

原油輸入量は日量５７０万バレルに減少。過去最低水準だった。

製油所稼働率は７７．７％に低下し、０８年以来の低水準となった。

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