再送-15日の国内・海外経済指標と行事予定

(検索コードを修正して再送します。) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0800 ９月ロイター短観 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1200 閣議、閣議後会見 1235 国庫短期証券の入札結果 1500 生保協会長会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ９月１５日（金） 09:00 ユーロ圏：労働コスト Q2 09:00 ユーロ圏：貿易収支（統計局） Jul 12:30 米：小売売上高（商務省） Aug 12:30 米：ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Sep 13:15 米：鉱工業生産（ＦＲＢ） Aug 14:00 米：企業在庫（商務省） Jul 14:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Sep ◇イベント 07:00 ユーロ圏財務相会合〔タリン（エストニア）〕 10:30 ロシア：中銀金利発表 ＥＵ財務相理事会（非公式）〔タリン（エストニア）〕