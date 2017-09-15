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再送-15日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年9月15日 / 00:03 / 1ヶ月前

再送-15日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク
リックしてご覧になれます

＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
0800　９月ロイター短観
1020　国庫短期証券の入札発行
1030　流動性供給入札の発行予定額等
1200　閣議、閣議後会見
1235　国庫短期証券の入札結果
1500　生保協会長会見

●海外指標など
（日本時間はＧＭＴプラス９時間）
    
９月１５日（金）
09:00    ユーロ圏：労働コスト Q2             
09:00    ユーロ圏：貿易収支（統計局） Jul             
12:30    米：小売売上高（商務省） Aug            
12:30    米：ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Sep             
13:15    米：鉱工業生産（ＦＲＢ） Aug           
14:00    米：企業在庫（商務省） Jul             
14:00    米：ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Sep             
◇イベント
07:00　ユーロ圏財務相会合〔タリン（エストニア）〕
10:30　ロシア：中銀金利発表              
ＥＵ財務相理事会（非公式）〔タリン（エストニア）〕

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