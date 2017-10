UPDATE 1-アジア通貨動向（14日）＝総じて下落、米ドル高止まりで

(内容を更新しました。) [14日 ロイター] - アジア新興国通貨は、米ドルの高止まりを背景に総じて下 落。米ドルは対円で4週間ぶり高値付近にある。 米国の追加利上げの時期を見極めるにあたり、14日発表される8月の米消費者物価 指数(CPI)が注目されている。米国のインフレ率が低迷する中、連邦準備理事会(F RB)が年内に追加利上げを行うとの見方は後退しつつある。 韓国ウォンは一時0.4%下げ、1週間ぶり安値。この日はソウル株のオ プションと先物の期日にあたる。 フィリピンペソはここ4週間近くで最大の下落率を記録。 インドネシアルピアは0.3%安。 インドルピーも0.3%下げ、6日以来の安値。 0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.43 110.47 +0.04 Sing dlr 1.3506 1.3502 -0.03 Taiwan dlr 30.104 30.056 -0.16 Korean won 1133 1128.5 -0.38 Baht 33.094 33.08 -0.04 Peso 51.155 50.975 -0.35 Rupiah 13235 13201 -0.26 Rupee 64.10 64.00 -0.16 Ringgit 4.199 4.19 -0.21 Yuan 6.544 6.5447 +0.02 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 110.43 117.07 +6.01 Sing dlr 1.3506 1.4490 +7.29 Taiwan dlr 30.104 32.279 +7.22 Korean won 1133 1207.70 +6.61 Baht 33.094 35.80 +8.18 Peso 51.155 49.72 -2.81 Rupiah 13235 13470 +1.78 Rupee 64.095 67.92 +5.97 Ringgit 4.199 4.4845 +6.80 Yuan 6.544 6.9467 +6.16 (覧ください)