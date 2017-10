UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債利回り上昇、ＣＰＩ受け12月利上げ観測強まる

(表のレートを更新します) [ニューヨーク 14日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 99*20.50 2.7677% 前営業日終値 99*03.00 2.7950% 10年債(指標銘柄) 17時01分 100*18.00 2.1865% 前営業日終値 100*15.50 2.1950% 5年債(指標銘柄) 17時01分 99*08.50 1.7803% 前営業日終値 99*09.50 1.7740% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*24.75 1.3676% 前営業日終値 99*25.50 1.3550% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 154*31.00 154*26.00 Tノート先物12月限 126*13.00 126*14.50 米金融・債券市場では国債利回りが上昇。2年債利回りは7週間ぶりの高水準をつけ た。8月の米消費者物価指数(CPI)が7カ月ぶりの大幅な伸びとなったことを受け、 連邦準備理事会(FRB)が年内に3度目の利上げに踏み切るとの見方が広がった。 CPIはガソリン価格などの値上がりに伴い、総合で前月比0.4%上昇と、前月の 0.1%から加速、市場予想の0.3%を上回った。前年同月比では1.9%上昇。市場 予想は1.8%。前月は1.7%の伸びだった。変動の大きい食品とエネルギーを除いた コア指数は前年同月比1.7%上昇。FRBが基調インフレの目標とする2%を引き続き 下回った。 市場では、期間が長めの国債利回りの上げが控えめとなった。FRBの短期金利引き 上げペースがインフレの基調トレンドを上回るとみられている。 パイパー・ジャフレー(シカゴ)の債券戦略分析部部長のジャスティン・ホーゲンド ーン氏は「指標は予想よりも高く、FRBに短期金利引き上げへ一段と余地を与えるもの だ」と述べた。 CMEグループのFEDウオッチによると、金利先物が織り込む12月利上げの確率 は50%を超え、7月以降で最高となった。FRBは今年に入り3月と6月にそれぞれ利 上げを行い、足元のフェデラル・ファンド(FF)金利目標は1.00-1.25%のレ ンジにある。 市場では9月19-20日の連邦公開市場委員会(FOMC)の会合で金利は据え置 かれる一方、4兆2000億ドル規模の米国債・住宅ローン担保証券(MBS)の保有資 産縮小計画が明らかにされるとみられている。 終盤の取引で、2年債利回りは1ベーシスポイント(bp)上昇し1.3 68%。一時1.388%と7月26日以来の高水準をつけた。指標10年債利回りUS1 0YT=RRは一時3週間ぶりの水準となる2.225%に上昇。その後は0.2bp上昇の 2.197%。トレードウエブによると、5年・30年債の利回り格差は 99bpと、約2週間半ぶりの水準に縮小した。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 24.75 1.00 U.S. 3-year dollar swap spread 21.00 0.75 U.S. 5-year dollar swap spread 8.00 0.75 U.S. 10-year dollar swap spread -3.25 1.25 U.S. 30-year dollar swap spread -33.25 1.00 (い)