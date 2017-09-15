海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 15 September, 2017 ●海外分● ◇イベント 07:00 ユーロ圏財務相会合〔タリン（エストニア）〕 10:30 ロシア：中銀金利発表 ＥＵ財務相理事会（非公式）〔タリン（エストニア）〕 ◇決算予定 ◇休場
Monday, 18 September, 2017 ●海外分● ◇イベント 07:00 カーニー英中銀総裁がＩＭＦで講演、その後ラガルドＩＭＦ専務理事と公開討論（ワシントン） ◇決算予定 ◇休場
Tuesday, 19 September, 2017 0800 9月ロイター企業調査 1030 ４０年利付国債（９月債）の発行予定額等 1300 オリンパス・ソニー、外科分野新製品発表会 ●海外分● ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事要旨 米連邦公開市場委員会（２０日まで） ◇決算予定 ◇休場
Wednesday, 20 September, 2017 All Day 日銀金融政策決定会合1日目 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 流動性供給入札 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 流動性供給入札結果 1430 日証協 鈴木会長 定例会見 1600 ８月のコンビニ売上高 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外分● ◇イベント 18:00 米連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） 18:30 米ＦＲＢ議長が会見 ＥＣＢ理事会（金利発表なし）
◇決算予定 ◇休場
Thursday, 21 September, 2017 All Day 日銀金融政策決定会合２日目 Time Unknown 東京ゲームショウ 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ２年利付国債（１０月債）の発行予定額等 1400 ８月のスーパー売上高 1500 ８月の百貨店売上高 ●海外分● ◇イベント 02:00 ロウ豪中銀総裁が講演（パース） 08:00 フィリピン：中銀金利発表 08:00 ノルウェー：中銀金利発表 13:00 南ア：中銀金利発表 13:30 ドラギＥＣＢ総裁が金融安定に関する会合で講演（フランクフルト） 15:00 米財務省２年変動利付債・２年・５年・７年債入札条件 16:00 米四半期資金循環統計（ＦＲＢ） 17:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札
◇決算予定 ◇休場 インドネシア
Friday, 22 September, 2017 Time Unknown 国内携帯電話大手３社、「ｉＰｈｏｎｅ８」「アップルウォッチ３」など発売 Time Unknown 東京ゲームショウ 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1030 流動性供給入札 1245 流動性供給入札結果 1400 ８月のショッピングセンター売上高 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外分● ◇イベント 10:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が記者懇談 13:30 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁がエネルギー関連の会合で講演 17:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁が石油の需給見通しに関する会議で質疑応答に参加 ＥＣＢ高官が金融安定に関する会合で講演（コンスタンシオＥＣＢ副総裁など） インドネシア：中銀金利発表
◇決算予定 ◇休場 マレーシア
Saturday, 23 September, 2017 ●海外分● ニュージーランド総選挙
Sunday, 24 September, 2017 ●海外分● 独連邦議会選挙
Monday, 25 September, 2017 1400 ７月改定景気動向指数 ●海外分● ◇イベント 08:30 英中銀金融行政委員会が声明発表 12:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演 16:40 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済について講演 22:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 ◇決算予定 ◇休場
Tuesday, 26 September, 2017 ●海外分● ◇イベント 13:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が「世界見通し」に関する討論会
米ビジネス経済協会（ＮＡＢＥ）の年次会合 “Prospects for Growth: Reassessing the Fundamentals” で 15:50 イエレン米ＦＲＢ議長がＮＡＢＥ年次会合の昼食会で講演 16:30 ボスティック米アトランタ地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演 17:00 米財務省２年債入札
◇決算予定 ◇休場
Wednesday, 27 September, 2017 1530 日本取引所グループ 清田ＣＥＯ定例会見
●海外分●
◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 13:15 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が高等教育に関する会合であいさつ 17:00 米財務省５年債・２年変動利付債入札 17:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策についてプレゼンテーション 20:00 ＮＺ：中銀金利発表 21:30 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演
◇決算予定 ◇休場
Thursday, 28 September, 2017 ●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省７年債入札 ◇決算予定 ◇休場
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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