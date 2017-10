UPDATE 1-アジア通貨動向（15日）＝ほとんどが上昇、北朝鮮ミサイル発射でドル下落

(内容を追加しました) [15日 ロイター] - 15日のアジア新興国通貨はほと んどが上昇。北朝鮮が日本上空を通過する弾道ミサイルを再び発 射したことを受け、ドルが主要通貨に対して下落した。 ドルはアジア時間序盤、安全通貨とみなされる円やスイスフ ランに対して下落した。ただ、その後は神経質な取引の中で値を 戻した。 スカンジナビスカ・エンスキルダ・バンケンのアジア戦略部 門責任者、ショーン・ヨコタ氏は、全体的にリスク心理は強く、 資金フローはアジア新興国のような高リスクの場所に移ると指摘 。 「また、今日の人民元基準値は落ち着いており、PBOC( 中国人民銀行)が大幅に元安を進める意図はないことを意味して いる」と述べた。 マレーシアリンギは0.3%高で、このまま取引を終 了すれば5週連続上昇となる。 一方、フィリピンペソは最大0.3%下げ、3週 間超ぶりの低水準。下落は4日連続。 ヨコタ氏は「フィリピンは過熱気味で、中銀がトーンを変え て引き締めを示唆してもペソの下落は続くだろう」と述べた。 0501GMT(日本時間午後2時01分)現在のアジア新 興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円 とシンガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 110.35 110.22 -0.12 Sing dlr 1.3464 1.3466 +0.01 Taiwan dlr 30.093 30.106 +0.04 Korean won 1132 1132.6 +0.04 Baht 33.065 33.1 +0.11 Peso 51.230 51.165 -0.13 Rupiah 13240 13249 +0.07 Rupee 64.09 64.12 +0.04 Ringgit 4.190 4.204 +0.33 Yuan 6.550 6.5540 +0.07 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 110.35 117.07 +6.09 Sing dlr 1.3464 1.4490 +7.62 Taiwan dlr 30.093 32.279 +7.26 Korean won 1132 1207.70 +6.67 Baht 33.065 35.80 +8.27 Peso 51.230 49.72 -2.95 Rupiah 13240 13470 +1.74 Rupee 64.090 67.92 +5.98 Ringgit 4.190 4.4845 +7.03 Yuan 6.550 6.9467 +6.06 アジアパシフィック圏概要 here#/K/overview 日本語ニューストピックガイド here EM ASIA FX-Most Asian currencies strengthen as dollar slid es on N.Korea missile launch ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^> (テンツ」メニューからご覧ください)