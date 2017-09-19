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20日の国内・海外経済指標と行事予定
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#マーケットアイ
2017年9月19日 / 06:21 / 1ヶ月前

20日の国内・海外経済指標と行事予定

1 分で読む

 (内容を更新しました)

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
　　　日銀金融政策決定会合（１日目）

0850　８月貿易統計（財務省）
0850　４─６月資金循環統計（日銀）
1020　国庫短期証券の入札発行
1030　流動性供給入札
1235　国庫短期証券の入札結果
1245　流動性供給入札結果
1430　日証協会長会見
1500　日商会頭会見
1600　８月コンビニ売上高
1600　８月訪日外国人数（日本政府観光局）
1700　流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄

        
●海外指標など    
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）  
    
２０日（水）
06:00    独：生産者物価指数（連邦統計庁） Aug            
08:30    英：小売売上高（国立統計局） Aug            
11:00    米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e            
14:00    米：中古住宅販売（全米リアルター協会） Aug            
    
◇イベント
18:00    米連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表）            
18:30    米ＦＲＢ議長が会見
ＥＣＢ理事会（金利発表なし）
安倍首相が国連総会で一般討論演説

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