20日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日銀金融政策決定会合（１日目） 0850 ８月貿易統計（財務省） 0850 ４─６月資金循環統計（日銀） 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 流動性供給入札 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 流動性供給入札結果 1430 日証協会長会見 1500 日商会頭会見 1600 ８月コンビニ売上高 1600 ８月訪日外国人数（日本政府観光局） 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２０日（水） 06:00 独：生産者物価指数（連邦統計庁） Aug 08:30 英：小売売上高（国立統計局） Aug 11:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 14:00 米：中古住宅販売（全米リアルター協会） Aug ◇イベント 18:00 米連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） 18:30 米ＦＲＢ議長が会見 ＥＣＢ理事会（金利発表なし） 安倍首相が国連総会で一般討論演説