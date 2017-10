UPDATE 1-米金融・債券市場＝10年債利回り上昇、ＦＯＭＣは12月利上げに含み

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 20日 ロイター] - 30年債(指標銘 17時05分 98*24.50 2.8112% 柄) 前営業日終 98*23.00 2.8140% 値 10年債(指標銘柄 17時05分 99*25.50 2.2729% ) 前営業日終 100*02.00 2.2430% 値 5年債(指標銘柄 17時05分 98*25.75 1.8793% ) 前営業日終 99*00.25 1.8360% 値 2年債(指標銘柄 17時05分 99*20.25 1.4423% ) 前営業日終 99*22.75 1.4010% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 153*24.00 154*04.00 Tノート先物12月限 125*20.00 125*31.50 米金融・債券市場では10年債価格が下落、利回りは6週間ぶりの水準に上昇した。 連邦公開市場委員会(FOMC)結果を受け、市場では引き続き12月利上げの可能性が あるとの見方が広がった。 FOMCでは金利を据え置くとともに、約4兆2000億ドル規模のバランスシート の縮小に10月から着手することを決定した。連邦準備理事会(FRB)メンバーによる 、いわゆるドット・プロット(今後の政策金利の推移を点で示したグラフ)は、16人中 11人が年内にあと1回の利上げを見込む内容となった。 アリアンツ・インベストメント・マネジメント(ミネアポリス)の投資ストラテジス ト、チャーリー・リプリー氏は「2017年のメディアン・ドットには変更がなかった。 これにより、12月に年内3回目となる利上げが実施されるとの見通しにこれまでより確 信が持てるようになった」と述べた。 終盤の取引で10年債は9/32安。利回りは一時2.29%と8月8 日以来の高水準を付け、その後2.27%で推移した。 市場では当初、最近のハリケーンの影響や低調なインフレ動向を踏まえ、FRBが一 段とハト派的な姿勢を打ち出すのではないかと予想する向きもあった。 TD証券(ニューヨーク)のゲナディ・ゴールドバーグ氏は「今後1年程度で利上げ もしくは引き締め以外の行動を連想させるような、決定的にハト派的な文言は見当たらな かった。市場はタカ派的なトーンではなく、不確実性に配慮したリップサービスのような ものを期待していたと思う」と話した。 CMEグループのFEDウオッチによると、金利先物が織り込む12月の利上げ確率 はFOMC声明発表後72%まで上昇し、その後68%で推移した。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 25.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 21.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 7.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -4.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -33.25 (+0.50) (い)