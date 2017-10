UPDATE 1-中国・香港株式市場・前場＝続伸、金融株が上昇

(内容を追加しました) [上海 21日 ロイター] - 中国 前場終値 前日比 % 始値 上海総合指数< 3,372.9392 + 6.9433 + 0.21 3,364.6977 .SSEC> 前営業日終値 3,365.9959 CSI300 3,853.737 + 11.302 + 0.29 3,843.258 指数 前営業日終値 3,842.435 香港 前場終値 前日比 % 始値 ハンセン指数< 28,155.00 + 27.20 + 0.10 28,091.24 .HSI> 前営業日終値 28,127.80 ハンセン中国 11,235.68 + 62.17 + 0.56 11,127.84 株指数 前営業日終値 11,173.51 中国株式市場の前場は続伸して終了した。前日の米連邦公開 市場委員会(FOMC)で年内にあと1回の利上げが示唆され、 金融株が0.8%上昇。コモディティー関連株が利 食い売りで下落した分を相殺した。 上海総合指数 前場終値は6.9433ポイント(0 .21%)高の3372.9392。 上海と深センの株式市場に上場する有力企業300銘柄で構 成するCSI300指数前場終値は11.302ポイ ント(0.29%)高の3853.737。 香港株式市場も続伸。 ハンセン指数 前場終値は27.20ポイント(0.1 0%)高の2万8155.00。 ハンセン中国企業株指数(H株指数)前場終値は6 2.17ポイント(0.56%)高の1万1235.68。 本土と同様、金融株が上昇し0.4%高となった。 工銀国際のエコノミスト、Cheng Shi氏はリポートで、FR Bの金融引き締めは短期的な影響は小さいものの、長期的にみる と徐々に影響が出る」と指摘。バランスシート縮小は2019年 後半に加速すると予想した上で「相場がこの政策変更を織り込む のに失敗するか、影響を過小評価すれば、リスク許容度は再三に わたり打撃を受けるだろう」と述べた。 香港金融管理局(HKMA、中央銀行に相当)の余偉文(エ ディー・ユー)総裁代行はこの日、FRBのバランスシート縮小 決定について、香港からの資本流出につながる可能性があるとの 見方を示した。 この日のコモディティー関連株は、米利上げ発表後のドル高 進行や、投資家による利食い売りを受けて下落した。 上海総合指数概要 here#/Overview CSI300指数概要 here#/Overview 香港ハンセン指数概要 here#/Overview ハンセン中国株指数 here#/Overview アジアパシフィック圏概要 here#/K/overview 日本語ニューストピックガイド here China, Hong Kong shares advance as Fed rate rise bets boos t financials 香港金融当局、FRBバランスシート縮小巡り資本流出を警戒 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^> (ロイターデータに基づく値です。前日比が一致しない場合があ ります)