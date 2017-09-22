再送-イベントダイアリー

(体裁を整えて再送します) 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。 Friday, 22 September, 2017 ●海外分● ◇イベント 08:00 ドラギＥＣＢ総裁が講演 10:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が記者懇談（チューリヒ） 13:30 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁がエネルギー関連の会合で講演 17:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁が石油の需給見通しに関する会議で質疑応答に参加 メイ英首相がＥＵ離脱で演説 ＥＣＢ高官が金融安定に関する会合で講演（コンスタンシオＥＣＢ副総裁など） インドネシア：中銀金利発表 ◇休場 マレーシア Saturday, 23 September, 2017 ニュージーランド総選挙 Sunday, 24 September, 2017 独連邦議会選挙 Monday, 25 September, 2017 1400 日本：７月改定景気動向指数 ●海外分● ◇イベント 08:30 英中銀金融行政委員会が声明発表 12:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演 16:40 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済について講演 22:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 英国のＥＵ離脱第4回交渉開始（ブリュッセル） ◇決算予定 ◇休場 Tuesday, 26 September, 2017 1030 日本：１０年利付国債（１０月債）の発行予定額等 1030 日本：４０年利付国債の入札発行 1245 日本：４０年利付国債の入札結果 1515 日本：４０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 13:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が「世界見通し」に関する討論会 米ビジネス経済協会（ＮＡＢＥ）の年次会合 "Prospects for Growth: Reassessing the F undamentals" で 15:50 イエレン米ＦＲＢ議長がＮＡＢＥ年次会合の昼食会で講演 16:30 ボスティック米アトランタ地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演 17:00 米財務省２年債入札 ◇決算予定 ナイキ ◇休場 Wednesday, 27 September, 2017 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1530 日本取引所グループ 清田ＣＥＯ定例会見 ●海外分● ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 13:15 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が高等教育に関する会合であいさつ 17:00 米財務省５年債・２年変動利付債入札 17:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策についてプレゼンテーション 18:00 ブレイナード米ＦＲＢ理事が講演 「Labor Market Disparities and the Mission of the Federal Reserve」 20:00 ＮＺ：中銀金利発表 21:30 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演 ◇決算予定 ◇休場 Thursday, 28 September, 2017 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：１０年物価連動国債（１０月債）の発行予定額等 1030 日本：２年利付国債の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：２年利付国債の入札結果 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 13:45 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 17:00 米財務省７年債入札 ◇決算予定 ◇休場 Friday, 29 September, 2017 ●海外分● ◇イベント 15:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演 「Economic Outlook, Financial Technolog」 ◇決算予定 ◇休場 Saturday, 30 September, 2017 ●海外分● 台湾株式、取引あり Sunday, 01 October, 2017 1000 ＳＴＳフォーラムに安倍首相・世耕経産相・林文科相が出席 ●海外分● 豪が夏時間に移行 スペイン・カタルーニャ州、独立問う住民投票（中央政府は違法と阻止する構え） Monday, 2 October, 2017 ●海外分● ◇イベント 18:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁がイベントの質疑応答に参加 ◇決算予定 ◇休場 中国（国慶節、６日まで）、香港（国慶節）、インド（マハトマガンジー生誕祭）、豪 Tuesday, 03 October, 2017 Time Unknown シーテックジャパン ●海外分● ◇イベント 03:30 豪中銀理事会（金利発表） ◇決算予定 ◇休場 中国（国慶節）、開天節（韓国）、独 Wednesday, 04 October, 2017 Time Unknown シーテックジャパン ●海外分● ◇イベント 09:00 インド：中銀金利発表 ◇決算予定 ◇休場 中国（国慶節）、韓国（中秋節、６日まで）、台湾（中秋節） Thursday, 05 October, 2017 Time Unknown シーテックジャパン ●海外分● ◇イベント 13:15 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 13:30 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 20:30 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演 ◇決算予定 ◇休場 中国（国慶節）、香港、韓国（以上、中秋節） Friday, 06 October, 2017 Time Unknown シーテックジャパン ●海外分● ◇イベント 13:15 ボスティック米アトランタ地区連銀総裁が講演 16:45 カプラン米ダラス地区連銀総裁が会合の質疑応答に参加 ◇決算予定 ◇休場 ＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。 ＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。 ＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です 。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here