UPDATE 1-アジア通貨動向（22日）＝ウォン下落、ルピーは5カ月ぶり安値

(内容を更新しました) [22日 ロイター] - アジア通貨市場では、ウォンが 下落。北朝鮮情勢の緊迫化で、週間では3週連続でのマイナスとなる見通 しだ。インドルピーは、政府の支出増大観測から5カ月ぶり安値 。 聨合ニュースによると、北朝鮮の李容浩(リ・ヨンホ)外相は22日 、太平洋での水爆実験をかつてない規模で実施する可能性を示唆した。 韓国・国民銀行の外為トレーダーであるJonghyun Kim氏は「北朝鮮の こけおどしには慣れきっている」と言い、「核兵器は北にとって唯一の切 り札だ。米国と軍事的に対等だというイメージが欲しいのだ。ウォンは見 出しに反応するだろうが、それ以上は必要ない」と述べた。 フィリピンペソは0.4%高で、週間ではプラスとなる見 込み。同国の中央銀行は21日、政策金利の翌日物借入金利 を予想通り3.0%に据え置き、今年と来年のインフレは目標の範囲内に 収まるとした。 台湾中央銀行は21日、政策金利を1.375%に据え置いた。貿易 や経済分野における逆風にもかかわらず、国内のインフレは安定的に推移 すると予想した。台湾ドルは一時2週間前ぶりの高値に上昇。週 間では2週連続でマイナスが見込まれる。 インドルピーは下落し、一時1米ドル=65ルピー台を付け た。週間では2015年8月以来の大幅下落となる見込みだ。 ポーティア・アドバイザリー・サービス(ムンバイ)の創業者でマネ ージングパートナーのハイレン・シャーマ氏は「ルピー安は国内ニュース が材料だ。政府は景気刺激策のため、借り入れを増やすか投資を実行しよ うとしている」と指摘。「ただ、相場が2月の水準から回復していること を考えれば、これは妥当だ」との見方を示した。 インドネシアルピアはこの後に政策金利の発表を控えて弱含 み。金利据え置きが予想されている。スコシア銀行のアジア外為ストラテ ジスト、Qi Gao氏は「据え置きを予想している。一方で、中銀はハト派的 姿勢をみせ、一段の利下げ余地があると示唆する可能性がある」と述べた 。ルピアは週間で2週連続のマイナスとなる見込み。 この日のマレーシアは祝日のため休場。 0522GMT(日本時間午後2時22分)現在のアジア新興国通貨 の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガ ポールドルは前日NY市場引け値。 *マレーシア市場は休場 Change on the day at 0522 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.820 112.46 +0.57 Sing dlr 1.349 1.3495 +0.04 Taiwan dlr 30.210 30.208 -0.01 Korean won 1137.800 1132.7 -0.45 Baht 33.100 33.13 +0.09 Peso 50.880 51.08 +0.39 Rupiah 13338.000 13279 -0.44 Rupee 64.985 64.81 -0.28 Ringgit* 4.196 4.196 +0.00 Yuan 6.588 6.5922 +0.07 *Closed for market holiday Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 111.820 117.07 +4.70 Sing dlr 1.349 1.4490 +7.41 Taiwan dlr 30.210 32.279 +6.85 Korean won 1137.800 1207.70 +6.14 Baht 33.100 35.80 +8.16 Peso 50.880 49.72 -2.28 Rupiah 13338.000 13470 +0.99 Rupee 64.985 67.92 +4.52 Ringgit* 4.196 4.4845 +6.88 Yuan 6.588 6.9467 +5.45