UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（25日）＝4本

(設定額を追加します) 注）手数料は上限。税込み。単位は％。 信託報酬は純資産総額に対する年率。税込み。単位 は％。当該ファンドの信託報酬のほか、当該ファンドが 投資対象とするファンドに関する信託報酬その他がかか る場合があります。 ファンド名 ダイワ上場投信－ＴＯＰＩＸ高配当４ ０指数 運用会社 大和 設定上限額 1000億円 設定額 51億7349万円 分類 追加型／国内／株式 手数料 販売会社が決定 信託報酬 0.2052 販売会社 大和証、野村証、みずほ証 ファンド名 ダイワ上場投信－ＦＴＳＥ Ｂｌｏｓ ｓｏｍ Ｊａｐａｎ Ｉｎｄｅｘ 運用会社 大和 設定上限額 1000億円 設定額 20億5305万円 分類 追加型／国内／株式 手数料 販売会社が決定 信託報酬 0.162 販売会社 大和証、野村証、三菱ＵＦＪモルガン ・スタンレー証 ファンド名 ダイワ上場投信－ＭＳＣＩジャパンＥ ＳＧセレクト・リーダーズ指数 運用会社 大和 設定上限額 1000億円 設定額 20億4528万円 分類 追加型／国内／資産複合 手数料 販売会社が決定 信託報酬 0.162 販売会社 大和証、野村証、みずほ証 ファンド名 ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株女性 活躍指数（ＷＩＮ） 運用会社 大和 設定上限額 1000億円 設定額 10億1840万円 分類 追加型／国内／株式 手数料 販売会社が決定 信託報酬 0.162 販売会社 大和証、野村証、みずほ証