UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格上昇、北朝鮮情勢やドイツ総選挙で

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 25日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 99*24.50 2.7615% 前営業日終値 99*02.00 2.7960% 10年債(指標銘柄) 17時05分 100*08.00 2.2216% 前営業日終値 99*28.50 2.2620% 5年債(指標銘柄) 17時03分 99*00.00 1.8381% 前営業日終値 98*27.00 1.8710% 2年債(指標銘柄) 16時39分 99*21.25 1.4271% 前営業日終値 99*20.25 1.4430% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 154*29.00 154*03.00 Tノート先物12月限 126*02.00 125*23.50 米金融・債券市場では国債価格が上昇、利回りは低下した。北朝鮮情勢の緊迫化に加 え、週末のドイツ総選挙で右翼政党が支持を伸ばしたことで、安全資産とみられる米国債 に買いが入り、10年債利回りは約2週間ぶりの大幅な下げとなった。 今週は総額880億ドルの国債入札が控えているほか、イエレン米連邦準備理事会( FRB)議長が翌26日に講演を行う。 北朝鮮情勢を巡り、李容浩(リ・ヨンホ)外相はこの日、トランプ米大統領は北朝鮮 に宣戦布告を行ったものであり、北朝鮮は米国の戦略爆撃機の撃墜を含め、あらゆる対抗 手段を講ずる権利を有するとの考えを示した。 PGIMフィクストインカム(ニュージャージー州)の首席市場ストラテジスト、ロ バート・ティップ氏は「北朝鮮問題が収束に向かう兆しは見られない」と述べた。 ドイツ連邦議会(下院)総選挙は、メルケル首相の保守、キリスト教民主・社会同盟 (CDU・CSU)が第1党を維持し、首相の4選が確実となったが、難民受け入れに反 対する新興右派「ドイツのための選択肢(AfD)」も第3党に躍進し、初めて国政に進 出した。 終盤の取引で、指標10年債利回りは4ベーシスポイント(bp)低下 し2.222%。 地政学的な不安がくすぶる中、市場では翌日のイエレン議長の講演で、12月利上げ の可能性について何らかの手掛かりを得られるか注目している。イエレン議長の講演は米 東部時間午後0時45分(日本時間27日午前1時45分)から行われる。 金融当局者の発言では、 ニューヨーク連銀のダドリー総裁が、物価の軟調さが消え つつあることや、国内経済の基礎的条件が良好な点を踏まえ、FRBは徐々に利上げを行 う道筋をたどるとの認識を示した。一方、シカゴ地区連銀のエバンズ総裁は、過度に速い ペースで行動することは「失策」とし、FRBは賃金や物価上昇の明確な兆候を確認する まで追加利上げを待つべきとした。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 26.25 -0.25 U.S. 3-year dollar swap spread 22.50 0.00 U.S. 5-year dollar swap spread 8.25 -0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -3.75 -0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -31.75 -0.50 (い)