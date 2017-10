UPDATE 1-アジア通貨動向（26日）＝下落、北朝鮮情勢があらためて緊迫化

(内容を更新しました) [26日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興国通貨が下落。北朝鮮と米国の「舌戦」激 化で、投資家は資金を安全な投資先へ逃避させている。 北朝鮮の李容浩(リ・ヨンホ)外相は25日、トランプ米大統領は北朝鮮に宣戦布告を行ったものであ り、北朝鮮は米国の戦略爆撃機の撃墜を含め、あらゆる対抗手段を講じる権利を有するとの考えを示した。 シンガポール銀行の外為ストラテジスト、Sim Moh Siong氏は「リスクオフの状態が続いており、アジ ア通貨は売られた」と述べた。 最近2週間、米ドルはアジア新興国通貨に対し上昇。年内の米追加利上げの可能性や、税制改革発表に より米ドルが一段高になるとの見方が背景となった。 ウォンはアジア通貨の中で最大の下げ。韓国国債のCDSスプレッドは1年 7カ月ぶりの水準にワイド化した。 インドネシアルピアは1カ月ぶり安値。月末を控えた企業のドル買い需要に押された。ただ、 債券価格の上昇が下値を支えた。 インドルピーは6カ月ぶり安値。企業のドル買いと、国内株の下落が材料となった。 フィリピンペソは0.16%安。中央銀行のエスペニリャ総裁は26日、通貨ペソの下落は 経済ファンダメンタルズと一致しているとの見解を明らかにした。ペソはアジア市場で唯一、年初来で下落 している。 0554GMT(日本時間午後2時54分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値 。 Change on the day at 0554 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.55 111.72 +0.15 Sing dlr 1.3518 1.3506 -0.09 Taiwan dlr 30.191 30.172 -0.06 Korean won 1137 1131.8 -0.42 Baht 33.130 33.09 -0.12 Peso 50.790 50.71 -0.16 Rupiah 13365 13325 -0.30 Rupee 65.34 65.10 -0.36 Ringgit 4.206 4.202 -0.10 Yuan 6.620 6.6189 -0.02 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 111.55 117.07 +4.95 Sing dlr 1.3518 1.4490 +7.19 Taiwan dlr 30.191 32.279 +6.92 Korean won 1137 1207.70 +6.26 Baht 33.130 35.80 +8.06 Peso 50.790 49.72 -2.11 Rupiah 13365 13470 +0.79 Rupee 65.335 67.92 +3.96 Ringgit 4.206 4.4845 +6.62 Yuan 6.620 6.9467 +4.93 (